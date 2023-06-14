Чебурашка, новая Lada и серфинг: Первые фото с ПМЭФ-2023 в Петербурге

В Петербурге открылся ПМЭФ-2023 14 июня Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Санкт-Петербурге 14 июня 2023 года начал работать один из самых значимых и масштабных форумов - Петербургский Международный экономический форум. Мероприятие является ведущим в сфере бизнеса и сотрудничества. Свои двери форум распахнул уже в 9 часов утра. В первый же день все участники мероприятия представили свои стенды, чтобы показать новые разработки, бизнес-идеи и удивить гостей.

- При входе нас встретил стенд с Чебурашкой. Также есть робот-рука, который может сам рисовать, - рассказали журналисты, пришедшие на ПМЭФ-2023.

Гостей встречает Чебурашка Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В зале также можно увидеть огромные 3D волны и сделать фото, словно катаешься на серфинге. Представлены и множество национальных стендов, которые рассказывают о сельском хозяйстве своих регионов, а также использовании солнечной энергии.

И куда же без медведей Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

"Девочка с персиками" по-новому Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Также на форуме представлены необычные интерпритации картины "Девочка с персиками", которые сделаны из товаров, экспортируемых из Московской области. Помимо этого гости смогут увидеть новую модель Lada.

Представлен новый автопром Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Беспилотные технологии Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Напомним, что что Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Экспофоруме. Деловая программа будет традиционно посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным проблемам и развитию технологий. В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14 тысяч человек из 130 стран мира.