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Общество14 июня 2023 6:32

Чебурашка, новая Lada и серфинг: Первые фото с ПМЭФ-2023 в Петербурге

В Петербурге открылся ПМЭФ-2023 14 июня
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге открылся ПМЭФ-2023 14 июня

В Петербурге открылся ПМЭФ-2023 14 июня

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Санкт-Петербурге 14 июня 2023 года начал работать один из самых значимых и масштабных форумов - Петербургский Международный экономический форум. Мероприятие является ведущим в сфере бизнеса и сотрудничества. Свои двери форум распахнул уже в 9 часов утра. В первый же день все участники мероприятия представили свои стенды, чтобы показать новые разработки, бизнес-идеи и удивить гостей.

- При входе нас встретил стенд с Чебурашкой. Также есть робот-рука, который может сам рисовать, - рассказали журналисты, пришедшие на ПМЭФ-2023.

Гостей встречает Чебурашка

Гостей встречает Чебурашка

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В зале также можно увидеть огромные 3D волны и сделать фото, словно катаешься на серфинге. Представлены и множество национальных стендов, которые рассказывают о сельском хозяйстве своих регионов, а также использовании солнечной энергии.

И куда же без медведей

И куда же без медведей

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

"Девочка с персиками" по-новому

"Девочка с персиками" по-новому

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Также на форуме представлены необычные интерпритации картины "Девочка с персиками", которые сделаны из товаров, экспортируемых из Московской области. Помимо этого гости смогут увидеть новую модель Lada.

Представлен новый автопром

Представлен новый автопром

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Беспилотные технологии

Беспилотные технологии

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Напомним, что что Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Экспофоруме. Деловая программа будет традиционно посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным проблемам и развитию технологий. В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14 тысяч человек из 130 стран мира.

КАРТИНА ДНЯПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2023