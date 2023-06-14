Проект реконструкции оранжерей Таврического сада в Петербурге представили на ПМЭФ-2023

Проект реконструкции оранжерей Таврического сада показали на ПМЭФ-2023 Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На Петербургском Международном экономическом форуме представили проект реконструкции оранжерей Таврического сада. Планируется, что работы будут завершены в апреле 2025 года, а в июле они станут доступны для посетителей. Презентацию представили зрителям форума в первый день открытия 14 июня 2023 года.

- Площадь участка с оранжереями составляет 28,3 тысячи квадратных метров, сама застройка 12,5 тысяч квадратных метров. В саду построят 14 корпусов в один-два этажа, - говорится в описании проекта реконструкции.

Реконструкция завершится летом 2025 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект реконструкции будут реализовывать в три этапа. Сначала будут реконструированы сами корпуса, которые находятся на углу Потемкинской и Кирочной улиц.

После обновления будут работать тропическая оранжерея и оранжерея с кактусами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Далее будут возведены еще семь корпусов, а также специалисты обновят вход в сам Таврический сад. Остальные работы будут завершены к 2025 году.

Также появятся рестораны и выставочные центры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таврическом саду появится тропическая оранжерея, балетная студия, выставочный зал, концертный зал, детский центр, ресторан, а также многое другое.