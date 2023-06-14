Петербуржцы хотят инвестировать в валюту дружественных стран. Фото: freepik.com.

У петербуржцев отметили интерес к валюте дружественных стран. По исследованию Сбера, около 13% жителей Северной столицы готовы попробовать вложиться в валюты дружественных стран. К ним относятся: армянский драм, белорусский рубль, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, индийская рупия, казахстанский тенге, киргизский сом, китайский юань, таджикский сомони, турецкая лира, узбекский сум. В большей степени это молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.

Опрос провели среди 11 тысяч россиян в преддверии Петербургского международного экономического форума. По собранным данным, жители «остыли» к доллару и евро в пользу российского рубля и валют дружественных стран. Наибольшей популярностью пользуется юань. Более того, число тех, кто хотел бы сохранять и копить в рублях, увеличилось более чем на 20% и составило 61,4%.

- Как показывает исследование, соотношение тех, кто готов инвестировать в валюты дружественных стран, уже сопоставимо с популярными ранее долларом и евро. Существующие ограничения являются не единственным фактором снижения интереса к доллару и евро. Например, ещё год назад, когда такие ограничения уже существовали, треть опрошенных все еще указывала, что рассматривают доллар как средство вложений. Сейчас доля таких людей сократилась вдвое. Помимо этого, в пользу роста интереса со стороны россиян к валютам дружественных стран говорит и то, что больше половины готово использовать их не только как возможность заработать, но и сохранить капитал. Таким образом, это не чисто спекулятивный интерес к этим валютам, - отмечает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

По данным исследования, 11,7% россиян хотят попробовать подобные инвестиции. Среди респондентов 48% рассматривают эти вложения как средство заработка, а 44% - хотят попробовать их и для сохранения, и для приумножения капитала.