«Круиз-контроль» и не только: на ПМЭФ-23 в Петербурге показали новую LADA X-Cross 5

Выставочный образец LADA X-Cross 5 показали на ПМЭФ-23. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург в двухтысячные развивался как крупный центр автомобильной промышленности. Его даже успели назвать «Новым русским Детройтом». Однако после ухода с российского рынка зарубежных производителей в этом сегменте наметился кризис. Выходить из него наш автопром решил сам. Ну то есть почти сам: опираясь на китайских партнеров.

В прошлом году бывший завод «Ниссан» перешел в собственность «Автоваза». В компании сразу же объявили о планах в середине 2023 года наладить выпуск новой модели «Лада» и к концу года собрать до 10 тысяч машин. А 2024 планируется увеличить объемы в шесть раз и собрать 60 тысяч авто.

В дни Петербургского Международного экономического форума (он проходит с 14 по 17 июня, - примеч.Авт.) на бывшей площадке компании «Ниссан» будет запущен конвейер по выпуску первого серийного автомобиля LADA X-Cross 5. Выставочный образец уже показывают на ПМЭФ-23.

Как и в случае с «Москвичом», на первом этапе LADA X-Cross 5 будет «калькой» с китайского собрата. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

LADA X-Cross 5 сильно похож на китайский кроссовер FAW Bestune T77. Это связано с тем, что сборка на петербургском заводе будет крупноузловой. Сейчас похожий принцип работает на бывшем московском заводе Renault, где выпускают «Москвич 3». Работает это так: собранная в Китае JAC JS4 разбирается, приезжает в Россию, здесь опять собирается, и на нее клеится лого «Москвича».

- Мы рассчитываем, что машина будет очень востребована в своем классе, - рассказывает инженер «АвтоВАЗА» Денис Субботин, - в максимальной комплектации она очень хорошо оснащена: есть адаптивный круиз-контроль, система слежения за полосой и другие приятные «фишки».

Правда, цену модели пока не называют. Цена на китайский аналог начинаются с двух с небольшим миллионов рублей. «Москвич 3» стоит примерно столько же.

Что касается сборки, то и в Москве, и в Петербурге уже в скором времени наладят мелкоузловую сборку, а также серьезно увеличат количество российских деталей.

- Локализация продукции является одним из ключевых направлений работы завода, - говорят в пресс-службе «Лады Санкт-Петербург».

В течение ближайших двух лет на заводе планируют запуск еще двух моделей. Седан класса D должны начинать собирать уже в следующем году. А чуть позже придет очередь обновленного, более локализованного кроссовера.