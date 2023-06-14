Робот-мороженщик, матрешки XXI века и картина из конфет и шампуней: Чем удивил гостей стартовый день ПМЭФ-2023

ПМЭФ-23 удивил гостей новыми стендами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экспофорум снова принимает тысячи гостей со всего мира – на площадке конгрессно-выставочного центра в 26-й раз стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). О важных соглашениях и договорах пока говорить рано – впереди еще три рабочих дня. И гости только знакомятся со стендами различных регионов России и крупных компаний. Каждая как обычно старается выделиться среди других, завлечь участников форума интерактивной площадкой или угощениями – все ради привлечения внимания. «Комсомолка» прошла Экспофорум в поисках особенно интересных локаций и объектов.

Мимо таких ярких участников пройти сложно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РОБОТЫ-УМЕЛЬЦЫ

Кажется, в этом году форум буквально наводнили роботы. Развлекать гостей приехал прошлогодний робот-спортсмен, прекрасно играющий в аэрохоккей, робот-художник, умело рисующий себе подобных. А еще один умный аппарат предлагает всем прохожим сразиться с ним в «камень-ножницы-бумага».

А вот легендарную кофейную барышню Дуняшу заменил скромный трудяга Монти. Белый футуристичный робот с двумя руками аккуратно и неспешно сервировал стаканчики с персиковым и фисташковым мороженым. Дебютировавший на ПМЭФ, Монти немного нервничал – его синие глаза на экране бегали из стороны в сторону. Но мороженым остались довольны все, кто выстраивался к роботу в очередь.

Робот-мороженщик может сделать 1600 порций лакомства в день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам его создателей, за полный рабочий день на людном мероприятии такой робот-мороженщик может подать 1600 порций лакомства! И в отличие от человека, не оторвется от производства ни на секунду.

«ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ» ИЗ ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ

Ценителям изобразительного искусства точно понравился стенд Московской области, где их встречала легендарная «Девочка с персиками» - героиня картины художника Валентина Серова. Только вот это была не реплика, написанная красками, а целая инсталляция. Девочку собрали из продуктов и товаров, выпускаемых на предприятиях области. Так что с кирпичами соседствовал корм для животных, с конфетами – шампуни, с чипсами – деревянное домино и газировка.

У Московской области свое видение картины «Девочка с персиками». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все предметы так умело подобрали по цветам, что с определенной ракурса эта пестрая куча вещей складывалась в лицо героини картины.

СТАРИННАЯ БЕЛЯНА И СОВРЕМЕННЫЕ МАТРЕШКИ

Стенд Нижегородской области окунул гостей в историю – на входе их встречала беляна, уникальное речное судно в масштабах даже не России, а мира. Размером с приличный океанский корабль, беляну в XIX веке с нуля строили из поволжского ценного леса. Словом, для переправки бревен и досок по Волге использовали не готовое грузовое судно, а сами же бревна и доски. Из дерева возводилась и плавучая часть, и капитанский мостик и даже жилые домики на палубе – вместо кают. В штурвале необходимости не было – судно само неслось по реке течением в нужном направлении. По прибытии в нужный город беляну разбирали до последней щепочки и все продавали.

Беляна - уникальное речное судно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соседствовали с такой стариной на стенде современные матрешки нижегородской художницы Евгении Гольцевой. Выточенные из дерева привычные округлые формы оказались неразборными и щеголяли нарисованными солнечными очками, родинками и красными губами. За красоту просили по 50 тысяч рублей.

Встретили мы на форуме и гибрида Кроша с Ежиком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПАЗЛЫ

Североосетинский стенд предложил любителям путешествий собрать карту республики из пазлов. Кусочки разных районов искали свое место на карте и заодно делились интересными фактами о Северной Осетии. Тут тебе и история нации и герба, и кое-что про искусство вольной борьбы, и про осетинские пироги, и про горы с прочими богатствами природы.

На стенде Арктики гостей завлекал интерактивный экран с историей малочисленных северных народов. Ханты, манси, вепсы, эвенки, нанайцы – про всех заготовили наглядные карточки с описанием традиций, костюмов, национальных блюд, охоты. Знали ли вы, что эвены задабривали духов «кормлением» огня? В пламя бросали кусочки жира или сердца пойманного на охоте зверя, подливали в огонь вина. Все, чтобы духи вновь послали удачу.

АРАБСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Желанными и важными гостями форума стали Объединенные Арабские Эмираты. Площадку заполнили десятки арабских шейхов в традиционных белых одеяниях. Зарубежные гости были рады повеселиться перед серьезными заседаниями: шейхи хором пели свои народные песни, танцевали с тонкими тросточками и подписывали открытки с пожеланиями на арабском языке.

Арабский танец. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МЕДВЕДИ-ИНЖЕНЕРЫ

На сцену из футуристичного кино был похож стенд Башкортостана. Там бродили оранжевые медведи-трансформеры в броне из металла. Нашествия пчел пока не ждем, все нормально! Просто талантливые башкирские школьники представляли первую в России киберфизическую платформу и серию мобильных игр, по которым подростки могут учиться программированию.

- По всей Башкирии открываются кружки, на которых мы сможем собрать робота или дрона и интегрировать в игру. Кружки будут открываться по всей России. За достижения в игре и разработках даже можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ, - рассказала «КП» Ляйля Шарипова, победительница национальной технологической олимпиады.

У некоторых компаний стенды остались прошлогодние. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В основе игры – осиный апокалипсис в медвежьем мире. Насекомые крадут мед, а медведи со своими боевыми роботами изо всех сил защищают пасеки. Задача игрока-программиста, подмечать слабости своего персонажа и прямо во время игры «прокачивать» его навыки нужными алгоритмами и кодами. В общем, хочешь побеждать – учись программировать!

А ЧТО ЕЩЕ?

Стенд Ленобласти завалили огромными войлочными «камнями», площадку «Уралхима» уже по традиции украсили огромной стеной из живых пахучих цветов.