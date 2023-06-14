Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на ПМЭФ-23 заявил о попытке покушения на его жизнь

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о попытке покушения на его жизнь Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Глава Херсоноской области Владимир Сальдо на Петербургском Международном экономическом форуме, который стартовал в Северной столице 14 июня 2023 года, рассказал о том, что на него было совершено покушение. Во время разговора с журналистами он пояснил, что нападение готовилось к 12 июня.

- Они прошли по тем местам, где я должен был находиться. Все эти точки они выявили заранее. Готовили так называемый "подарок на 12 июня", - рассказал Сальдо.

Сальдо добавил, что противник целился по этим точкам. Но все прилеты лишь разрушили здания, но не достигли цели тех, кто готовил покушение.

- Чувствую сейчас себя победно! По мне наверное видно, - добавил губернатор.

Напомним, что буквально недавно Херсонская область пережила серьезное ЧП на Каховской ГЭС. 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

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