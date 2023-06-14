Две девочки утонули в пруду в Петергофе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге стартовал купальный сезон. В город пришло тепло, поэтому к водоемам отправились не только взрослые, но и дети. Иногда подростки уходят на пляж без взрослых и остаются там без присмотра. Недавно в Петергофе пропали две девочки, их поиски завершились трагедией.

- В пруду утонули две школьницы: 12-летняя и 14-летняя. Сообщение об этом поступило в полицию Петродворцового района 14 июня, - сообщил spb.kp.ru источник в правоохранительных органах.

Младшую девочку вытащили из воды прохожие. Очевидцы пытались спасти 12-летнюю школьницу, но сделать этого не получилось. Поиски старшей до сих пор продолжаются. Известно, что обе подруги – гражданки Узбекистана.

В обстоятельствах случившегося будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.