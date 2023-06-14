Золотые слитки шоколада, кофе со вкусом оленины, бизнес-ланч за 4500 рублей: Чем угощают дорогих гостей на ПМЭФ-2023

На Петербургском форуме гостей удивляют золотым меню. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бизнес встречи, переговоры и подписание соглашений дело важное, а самое главное энергозатратное. И поэтому обед на ПМЭФ-2023 по расписанию. Только вот еда в местных «столовых» удовольствие не дешевое, как и сам билет на форум. Раз уж дорогие гости смогли себе его позволить, то и это им по карману. А журналисты spb.kp.ru пробежались по ресторанам, обалдели от цен и готовы рассказать, чем угощают нынче на Петербургском международном экономическом форуме.

Удивительное свойство этого меню: если у тебя нет денег, наедаешься, глядя на цены. Фото: Юлия СТАЛИНА

ЗНАТНЫЕ КОТЛЕТЫ И КУРИНЫЙ БУЛЬОН

На выбор несколько ресторанов. Один из них во дворе Экспофорума. Открываешь меню и глаза разбегаются. Но в основном от шока. На закуску нежная шейка молочного поросенка под облачком мусса из хрена и всего-то за 1400 рублей. Или закуска к вину из краснодарских сыров – 16 тысяч рублей. На горячее ножка ягненка по 2800 за порцию. Не хотите мяса? Тогда вам знатная рыбная котлета с нежной сливочной пастой орзо. Для настоящих гурманов 1800 рублей за порцию - просто подарок.

Можно добавить к обеду чашку американо за 400 рублей, бутылочку минералки за 300 рублей, морс по 1500 за литр или чего покрепче. Но знайте, бутылочка белого вина из краснодарского винограда обойдется в 10 тысяч рублей.

У журналистов на ПМЭФ обед, как у настоящего аскета. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Есть едальни с классическим бизнес-ланчом, но не неклассическими ценами. Стоимость за комплексный обед 4500 рублей. Форумчанам предлагают отобедать приморскую уху из стерляди, филе говядины с печенным картофелем, а на десерт «Медовик» с алтайским медом.

Для сравнения, журналистов, работающих на форуме, кормят куриным бульоном с сухарями и бутербродами. Зато бесплатно.

ЗОЛОТЫЕ СЛИТКИ И КОФЕ С ОЛЕНИНОЙ

Если уж жаба душит оставлять столько за обед, то от голода на ПМЭФ тоже не умрешь. Пока бродишь по полям, то там покормят, то сям. Гостеприимные администраторы стендов из разных регионов.

Арктическая кухня - фишка ПМЭФ-2023. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот у Москвы, например, робот разливает по стаканчикам мороженное, а само угощение подъезжает к гостю на маленьком поезде. У стенда Запорожской области вообще элитная черешня. Та самая мелитопольская ягода, которую вот-вот завезут в магазины Петербурга и Москвы.

В ледяной пещере, то есть у стенда «Арктики», подают экзотику. Посетителям форума сварят кофе и приготовят мороженое с вяленой олениной, которую доставили аккурат из Норильска. От желающих отбоя нет.

Кондитеры сделали ставку на золото. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По-настоящему драгоценный десерт у хабаровчан. На Петербургский форум они привезли слитки золота. Правда, под оберткой обычный шоколад.