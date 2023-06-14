«Это наш вклад в победу»: Лепс и Басков выплатят по миллиону рублей бойцам за каждый уничтоженный танк «Леопард» и «Абрамс»

Лепс и Басков пообещали дать российским бойцам по миллиону рублей за уничтожение каждого украинского танка. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

На закрытом мероприятии «Русской Медиагруппы» в первый день ПМЭФ главные российские звезды обсудили необходимость поддержки бойцов. Среди гостей мероприятия: Николай Басков, Владимир Киселев, Елена Север, Юлия Барановская. Они предложили выплачивать служащим ВС РФ, которые сейчас находятся в зоне спецоперации на Украине, по миллиону рублей за каждый сбитый украинский танк. Упомянули артисты военную технику модели «Леопард» и «Абрамс». Они заявили об этом журналистам spb.kp.ru на пресс-конференции.

– Как представители творческой индустрии мы вносим свой вклад в победу наших бойцов. Конечно, они делают это на основе своей гражданской позиции. Но мы хотим, чтобы они знали, что мы с ними рядом в их победе и успехе, – рассказал Николай Басков во время пресс-конференции.

С ним согласился и Григорий Лепс. Он отметил, что российские артисты будут петь там, где нужно, и поддерживать тех, кого нужно, от чистого сердца.

– Что и как бы не делали другие люди, мы считаем нужным помогать нашим бойцам до тех пор, пока можем действительно погибнуть за Отечество. Каждый из здесь присутствующих был на Донбассе не один раз. Поэтому решили поступать так, а не иначе, – рассказал исполнитель.

Отдельно свою гражданскую позицию высказал солист группы «Земляне» Владимир Киселев. По его мнению, российские артисты не могут сегодня собирать деньги на концертах в столицах. Он подчеркнул, что эти средства можно и нужно использовать на более нужные цели.

– Наша принципиальная позиция: мы помогаем людям там без чьей-либо поддержки, на основе одного своего желания, – уточнил музыкант.