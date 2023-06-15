Обновленный Таврический сад и музей авиации: Какие проекты представил на ПМЭФ Санкт-Петербург

К июлю 2025 года Таврический сад заживет по-новому. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге начался XXVI международный экономический форум. По давней традиции десятки регионов России привезли на форум свои лучшие проекты и новинки, чтобы было чем обозначить собственные успехи и поделиться масштабными планами. Крупный стенд оформил и Санкт-Петербург. «Комсомольская правда» осмотрела всю экспозицию.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ТАВРИЧЕСКОГО САДА

К июлю 2025 года зеленое сердце Центрального района, Таврический сад, заживет по-новому.

28 тысяч квадратных метров природной площади превратят в полноценное общественное пространство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

28 тысяч квадратных метров природной площади превратят в полноценное общественное пространство – об этом правительство Петербурга договорилось с ПАО «Газпром». Оранжереи сада пройдут реконструкцию и станут не только теплицами для растений, но и площадками для творчества и досуга.

Оранжереи сада пройдут реконструкцию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В оранжереях и нескольких новых сооружениях по соседству планируют разместить выставочный зал, детский центр, балетную студию, театрально-концертный зал, кинопространство и гастрономический уголок.

В реконструкцию оранжерей намерены вложить 1,84 млрд рублей.

ВЕСЬ ГОРОД – В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Полезную мобильную новинку представил городской информационно-аналитический центр. Под их крылом уже не первый год развивается мини-приложение «Я здесь живу» на базе соцсети «ВКонтакте». В нем собрали полезную информацию, привязанную к определенному адресу. Петербуржец может найти в своем районе ветеринарные клиники и площадки для выгула собак, площадки для раздельного сбора отходов, график работы уборочных машин, культурный досуг в местных библиотеках и дворцах культуры. Совсем недавно к девяти уже работающим сервисам присоединили еще и информацию для родителей – про детский досуг и кружки. Все так же находится по соседству с выбранным пользователем адресом.

Совершенно новой стала интеграция в популярные сервисы городских данных.

- Мы интегрировали в «Яндекс Карты» графики отключения горячей воды, - рассказал «КП» Денис Лунг, начальник отдела развития и проектирования информационных систем «Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра».–Данные «Теплосети» и ГУП «ТЭК» появляются по адресу, который выберет на карте пользователь. Планируем добавить еще информацию про плановое отключение электроэнергии по конкретному адресу, подключим систему уведомлений об этом.

В планах у ведомства – сделать сервис обращений по вопросам ЖКХ, добавить в сервис о работе уборочных машин информацию о внутридворовом наведении порядка. Из ближайшего, в срок до июля, представят еще один родительский сервис по вопросам о детских садиках.

На стенде Санкт-Петербурга представлены новые проекты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НОВЫЙ ЭТАП ТРАМВАЙНОЙ ЛИНИИ

Трамвайная линия «ст. м Купчино – поселок Шушары – Славянка» приехал на ПМЭФ уже во второй раз. За год проект неплохо шагнул вперед, заверил spb.kp.ru Дмитрий Цуканов, директор ООО «Балтнедвижсервис».

- В 2022 мы были в строительной экспертизе. В начале 2023 года финансово закрыли первый этап проекта и сейчас приступили к полноценному строительству. Работы идут у Балканской площади, заложено трамвайное депо недалеко от Экспофорума. Второй этап пойдет от депо до района Славянка. Планируем строить в параллельном режиме оба этапа, - рассказал Цуканов.

По прогнозам специалистов, линия длиной 21 км сможет обслуживать примерно 17,5 млн человек в год. 22 современных состава будут курсировать каждые пять минут, а конечная в Купчино – так называемый трамвайный вокзал – станет для пассажиров точкой для небольшого отдыха. Внутри намерены обустроить мини-версию железнодорожного вокзала с кафетериями и магазинами. До конца 2023 года планируется достроить депо. Словом, сильно продвинуться в первом этапе. Кстати, в будущем линия может разрастись – один ее кончик предполагается дотянуть до аэропорта «Пулково», а второй – до кампуса СПбГУ в Пушкине.

БЕСПИЛОТНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Сразу несколько компаний представили на стенде свои дроны. НПП «Радар ММС» показал беспилотник БВС ВТ-440, похожий по форме и размерам на небольшой вертолет. Это воздушное судно в любых условиях видимости умеет доставлять до 100 килограмм грузов в труднодоступные районы, распылять семена и удобрения на сельхозугодия, проводить аэрогеофизические исследования для работников в сфере добычи полезных ископаемых, мониторить с высоты акватории и промышленные объекты. Дрон может без устали работать пять часов, поэтому к хозяйственным функциям можно добавить еще и «помогательную» - беспилотник может пригодиться в поисково-спасательных операциях.

ООО «Геоскан» представило сразу пять беспилотных моделей. Каждая из них хороша в мониторинге местности, качественной съемке промышленных объектов с высоты, геодезических разведок и т.д. Еще одна модель отлично подходит для обучения навыкам пилотирования и программирования.

МУЗЕЙ АВИАЦИИ

Старый терминал аэропорта Пулково хотят превратить в большой музей гражданской авиации. Уже сейчас на территории «Пулково-2» работает крупная тематическая выставка, но ее рассчитывают оставить там насовсем.

- На прилегающей территории хотим обустроить парк с техникой, а в здании терминала – площадки для международных отраслевых конференций и форумов, детский профориентационный центр с мастер-классами по программированию и симуляторами авиаполетам. Концепция разработана, мы в поисках инвестора, - заявил «КП» замгендиректора по правовым вопросам АО «Аэропорт Пулково» Игорь Степанов.

Как только инвестор найдется, проект воплотят в жизнь за три года, пообещал Степанов. Экспонаты для музея будут искать по всей стране. Выставочные площадки разделят на тематические зоны: о героях авиации, полярной авиации, об авиации Великой Отечественной войны, авиации специального назначения, о конструкторских бюро. Внутри помимо экспозиционных точек разместят также рестораны и офисы.