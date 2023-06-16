«За хорошую учебу!»: «Комсомолка» вручила подарки победителям акции «Губернаторский дневник» в Смольном

13 июня прошло торжественное награждение победителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отличные оценки в школе до Смольного доведут! Успешные и перспективные ученики петербургских школ убедились в этом на своем опыте. 13 июня прошло торжественное награждение победителей акции «Губернаторский дневник». С лучшими учащимися встретился губернатор Санкт-Петербурга Александров Беглов. Конкурс «Губернаторский дневник» «Комсомолка» организовала при поддержке правительства Санкт-Петербурга уже второй раз. В рамках проекта в этом году также состоялся специальный конкурс проектов к 320-летию города «Мой Петербург».

Официальная часть мероприятия прошла в формате чаепития. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальная часть мероприятия прошла в формате чаепития, на котором ребята смогли задать вопросы Александру Беглову и рассказать о своих проектах. После встречи с губернатором для школьников провели экскурсию по Смольному, на которой дети посмотрели бомбоубежище времен блокады Ленинграда и Белый зал.

Ребята смогли задать вопросы губернатору Александру Беглову и рассказать о своих проектах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конкурсе приняли участие 350 учеников 5-10-х классов 95 школ Северной столицы. Среди них жюри конкурса выбрало 30 отличников, набравших больше всего пятерок. Среди ребят есть те, кто дважды попал в число лучших. Например, ученица ГБОУ 8-го «Г» класса «Лицея № 554 Приморского района» Таисия Иванова в прошлом году доказала свои успехи в учебе, а в этом получила еще больше пятерок!

После встречи с губернатором школьникам провели экскурсию по Смольному. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПУТЬ В СМОЛЬНЫЙ

На неформальной дискуссии ребята обсудили с губернатором, кто кем хочет стать в будущем и какие профессии можно получить еще в школе. Александр Беглов рассказал, что в образовательных учреждениях нашего города ученикам вместе с аттестатом могут выдать свидетельство о профессии вожатого, консультанта по развитию цифровой грамотности населения, специалиста по химическому анализу.

- Мы создаем в школах условия, чтобы ученики уже с шестого класса могли выбирать технические профессии. Открываем современные лаборатории по разным направлениям. В нашем городе порядка 150 школ с такими лабораториями. Выпускники вместе с аттестатом получают и документ о профессиональном образовании. Вузы очень заинтересованы в таких ребятах, - заметил губернатор.

На неформальной дискуссии ребята обсудили с губернатором, кто кем хочет стать в будущем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Для инициативных ребят «Комсомолка» провела конкурс школьных проектов, посвященный юбилею Санкт-Петербурга. Более 150 команд представили свои идеи в четырех номинациях: «Лучший арт-объект», «Лучшее изобретение, посвященное Петербургу», «Лучшая акция», «Лучший блогерский ролик». Победителями стали проекты ребят из разных школ города.

В номинации «Лучший арт-объект» победил «Единый макет понтонных пристаней Санкт-Петербурга». Его подготовил ученик 9-го «А» класса школы № 133 Красногвардейского раи она Артем Коршунов. Суть проекта - создать по всему городу пристани в одном стиле, каждая из которых станет мини-музеем на воде.

«Комсомолка» провела конкурс школьных проектов, посвященный юбилею Санкт-Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Особую похвалу от губернатора заслужил проект в номинации «Лучшее изобретение, посвященное Петербургу» «Профиль нейросети - Петра Великого», который подготовили ученики школы № 667 Невского раи она. Ребята предложили создать виртуальный облик императора с помощью современных программ нейросетей. По их задумке, Петру Великому можно будет задать любой вопрос и получить на него ответ от императора - его речь сконструируют и воспроизведут на основе переписки, приказов и других архивных документов.

Другими победителями стали: проект «Морским судам быть!» в номинации «Лучший блогерский ролик», который представили ученики 7-го «Б» ГБОУ «Лицеи № 554 Приморского раи она» Елизавета и Кирилл Пашины, а также проект «Театр для всех» в номинации «Лучшая акция» от учеников школы № 332 Невского раи она.

Своими впечатлениями после награждения поделились победители конкурса проектов в номинации «Лучший блогерский ролик» Елизавета и Кирилл Пашины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Своими впечатлениями после награждения поделились победители конкурса проектов в номинации «Лучший блогерский ролик» Елизавета и Кирилл Пашины.

- На награждении у губернатора было очень волнительно и необычно. Мы первый раз на мероприятии такого уровня. Хочется отметить, что Александр Дмитриевич очень приятный и добрый человек. Было совсем не страшно с ним общаться. Он развернуто и обстоятельно отвечал на наши вопросы. Также для нас провели экскурсию по Смольному. Это было познавательно, информативно и занимательно. Отдельно хочется поблагодарить поваров, которые приготовили для нас вкусные закуски! Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году снова попасть на встречу! Огромное спасибо «Комсомолке» за высокую оценку нашего творчества и такую награду! - радостно рассказывают ребята.

Победители не только прилежно учатся, но и активно участвуют в районных и городских олимпиадах, спортивных и творческих состязаниях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА

Победители не только прилежно учатся, но и активно участвуют в районных и городских олимпиадах, спортивных и творческих состязаниях. Среди победителей будущие IT-специалисты, инженеры, астронавты, физики, моряки, актеры и даже министры! Например, ученик 8-го «Б» класса ГБОУ СОШ № 65 Выборгского района Сергей Голубцов уже проявил себя как актер, в качестве артиста дубляжа он сотрудничает со студией «Нева-фильм».

- Ребята, вы наша надежда. Ваши знания и умения нужны России, нашему городу, потому что мы можем создать все что угодно. Все зависит от наследников. Если они успешные, то тогда и город, и страна будут успешными. Здесь собрались люди с хорошими знаниями и силой воли. Самое главное, уже задаете непростые вопросы и создаете интересные проекты, - сказал в конце встречи напутственные слова школьникам Александр Беглов.

Александр Беглов сказал в конце встречи напутственные слова школьникам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАГРАДА ЗА ХОРОШУЮ УЧЕБУ

Ребятам вручили особые подарки от «Комсомолки» и администрации Санкт-Петербурга.

Каждый отличник получил большой именной календарь со своей фотографией. Проект поддержала компания «Типографский комплекс «Девиз» - крупнейшее полиграфическое предприятие на Северо-Западе России, основанное в 1995 году, с единственной в России цифровой печатной машиной KOMORI Impremia. Полный цикл производства от макета до доставки, от одного экземпляра до миллионных тиражей в образцовом качестве.

Ребятам вручили особые подарки от «Комсомолки» и администрации Санкт-Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А еще детям подарили книги и билеты на развлечения на летние каникулы!

Каждый победитель сможет насладиться классической музыкой в Филармонии для детей и молодежи - подарочные сертификаты предоставил директор СПбГБУК «Государственная филармония для детей и молодежи» Михаил Голиков.

Ребята смогут погрузиться в атмосферу волшебного окружения подводного мира в Санкт-Петербургском океанариуме. Компания также оценила способности учащихся и подарила победителям конкурса пригласительные билеты.

Каждый отличник получил большой именной календарь со своей фотографией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А чтобы больше узнать о нашей Вселенной и космосе, дети смогут посетить Планетарий № 1 - каждому ребенку вручили пригласительные билеты.

Чтобы лето было еще слаще, учеников ждали сладкие подарки. Их предоставил директор сети магазинов «Клад Мармелад» Михаил Ветров.

Чтобы лето было еще слаще, учеников ждали сладкие подарки. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

- Елизавета Баранова, ГБОУ «Гимназия № 63», 9-й «А» класс

- Максим Биричев, Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации, 82-й класс

- Екатерина Васильева, ГБОУ СОШ № 582 с углубленным изучением английского и финского языков, 6-й «Г» класс

- Кристина Вишнякова, ГБОУ СОШ № 407 имени В. П. Бухтеева, 5-й «Б» класс

- Алина Власова, ГБОУ «Школа № 409», 8-й «А» класс

- Сергей Голубцов, ГБОУ СОШ № 65, 8-й «Б» класс

- Маргарита Грень, ГБОУ СОШ № 147, 5-й «А» класс

- Дарина Григорьева, ГБОУ СОШ № 407 имени В. П. Бухтеева, 8-й «Б» класс

- Алиса Долинская, ГБОУ «Гимназия № 426 имени Героя Советского Союза Г. Д. Костылева», 6-й «А» класс

- Артем Зейналов, ГБОУ «Школа № 3», 9-й «А» класс

- Егор Зимульдинов, ГБОУ «Гимназия № 205», 8-й «А» класс

- Таисия Иванова, ГБОУ «Лицей № 554», 8-й «Г» класс

- Карина Игольницына, ГБОУ «Гимназия № 42», 7-й «А» класс

- Анастасия Козлова, ГБОУ СОШ № 457, 5-й «Г» класс

- Никита Коробов, ГБОУ СОШ № 65, 8-й «В» класс

- Александр Ларин, ГБОУ школа № 3 , 9-й «Г» класс

- Даниил Лобанов, ГБОУ СОШ № 268, 5-й «А» класс

- Антон Любимцев, ГБОУ СОШ № 349 с углубленным изучением английского языка, 10-1-й класс

- Анастасия Любчинская, ГБОУ СОШ № 219, 10-й «А» класс

- Денис Медведев, ГБОУ СОШ № 644, 6-й «Л» класс

- Милана Мухачева, ГБОУ СОШ № 407 имени В. П. Бухтеева, 6-й «Г» класс

- Артем Назаров, ГБОУ СОШ № 557, 5-й «А» класс

- Никита Попов, ГБОУ СОШ № 644, 6-й «Л» класс

- Таисия Прохоренко, ГБОУ СОШ № 550 «Школа информационных технологий», 5-й «А» класс

- Маргарита Пуговкина, ГБОУ «Школа-интернат № 2», 8-й «В» класс

- Варвара Раца, ГБОУ СОШ № 422, 6-й «А» класс

- Светлана Рясина, ГБОУ СОШ № 407 имени В. П. Бухтеева, 6-й «А» класс

- Евгений Солнцев, ГБОУ «Гимназия № 205», 6-й «Б» класс

- Максим Стаселько, ГБОУ «Школа № 3», 7-й «А» класс

- Матвей Тритенко, ГБОУ «Лицей № 554», 7-й «В» класс