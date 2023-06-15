Инициативу Киселева выплачивать бойцам СВО по миллиону рублей за подбитые украинские танки поддержали Басков и Лепс

Григорий Лепс и Николай Басков выразили поддержку российским бойцам СВО. Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Звезды российской эстрады - Григорий Лепс и Николай Басков - сделали заявление на закрытом мероприятии «Русской Медиагруппы», которое прошло 14 июня в Петербурге в рамках Петербургского Международного экономического форума. Артисты подержали инициативу солиста группы «Земляне» Владимира Киселева выплачивать бойцам на СВО по одному миллиону рублей за за каждый сбитый украинский танк. Будь то Leopard или Abrams.

– Мы, представители творческой индустрии, хотим, чтобы наши бойцы знали, что мы с ними рядом в их победе и успехе, – высказался на пресс-конференции Николай Басков.

Инициатором предложения о выплатах бойцам СВО за подбитые украинские танки стал солист группы «Земляне» Владимир Киселев. Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Его коллега по цеха, а точнее - сцене, Григорий Лепс в свою очередь добавил, что он и многие другие российские исполнители готовы петь «там, где нужно, поддерживать от чистого сердца».

– Мы считаем нужным помогать нашим бойцам до тех пор, пока можем действительно погибнуть за Отечество, – подчеркнул Лепс.