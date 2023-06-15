«Улетный» костюм и паук в ухе: Филипп Киркоров поразил публику внешним видом на ПМЭФ-23

Филипп Киркоров приехал на форум в качестве амбассадора ВК. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Филипп Киркоров приехал на Петербургский Международный экономический форум в числе амбассадоров ВКонтакте. Звездный исполнитель появился на публике в «улетном» костюме – в прямом и переносном смысле. Черный классический пиджак и брюки дополнены бумажными самолетиками. Образ завершила белая шляпа. А в ухе певца – паук, совсем как настоящий.

- Это единственный такой костюм в мире. Это творение креативного дизайнера компании «Луи Витон». Я привез его на днях из Парижа, - рассказал Киркоров.

На встрече с публикой певец рассказал о музыке и своих песнях.

- Для меня самое главное в музыке – искренность и честность. Что еще самое главное? Музыка, простите за тавтологию, - ответил Филипп Киркоров на вопрос школьницы.

Костюм Киркорова украсили бумажный самолетики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Звезда рассказал участникам форума, что самой трагической своей песней он считает композицию «Единственная моя».

- Спустя многие годы, в канун моего дня рождения, меня спросили, как я отношусь к тому, что вообще эта песня – трагическая? Это действительно так, - заявил певец.

Появление Киркорова стало настоящим событием форума. Исполнитель сразил толпу своим внешним видом. Вокруг звезды с белым клатчем и белой шляпой столпились журналисты. Киркоров ответил на их вопросы, а потом встретился с другими амбассадорами ВК – Тимати и Владом А4, Валей Карнавал и Jony.