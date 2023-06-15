«Бывают дни, когда я глубоко несчастен»: Рыжий из «Иванушек International» честно рассказал о своей жизни, детях и бывших женах

Счастливым себя рыжий из "Иванушек" чувствует далеко не всегда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро - с 1 по 2 июля - в Петербурге пройдет уже традиционный для города фестиваль VK Fest. На нем на одной сцене соберутся и совсем молодые артисты и уже давно известные всем звезды. В их числе группа «Иванушки Internatioan». В преддверии мероприятия «КП-Петербург» поговорила с Андреем Григорьевым-Апполоновым о последнем хите группы и секрете песни «Тополиный пух».

- «Золото волос» - это ваша последняя вышедшая песня. Это песня динамичная и позитивная, но про потерянную любовь?

- Если прослушать наши песни заново, то большинство из них именно о неразделенной любви. И «Колечко», и «Малина», и еще много подобных. Русский народ любит грустить, об этом мы, собственно, всегда и поем. А темп, ритм не важны для слов. Песня «золотые облака» тоже танцевальная, но очень грустная. Так что мы продолжаем в своем ключе – кося под позитив поем о грустном.

- До «Золота волос» у вас был годовой перерыв с новыми песнями. Поклонники заждались. Планируете ли радовать их чаще новинками?

- Мы очень внимательно относимся к материалу, который предлагают нам композиторы и авторы песен, поэтому если хоть раз в годик появляется хорошая песня, то мы, конечно же, ее исполняем. Но это большая редкость, потому что хиты, как бриллианты.

Совсем скоро группа выступит на фестивале в Петербурге Фото: Мария ЛЕНЦ

- В Сочи есть скульптура «Счастливчик» - по сути, это ваш прижизненный памятник. Туристы и местные верят, что если потереть части «тела» Андрея, можно стать умнее или счастливее. Верите ли вы в такое? Не обидно ли другим участникам группы, что у них такого памятника нет?

- Это не я, а лишь прототип. Когда скульптура появилась, всем отдыхающим стало вдруг теплей. Ежедневно около нее фотографируются не меньше ста гостей города, поэтому уже одно это мне приятно. Надеюсь, ребята завидуют только белой завистью, а не черной.

- Считаете ли вы себя счастливым человеком?

- Счастье – это понятие растяжимое. Иногда я чувствую себя счастливым человеком, а бывают дни, когда и глубоко несчастным. Невозможно говорить о счастье, как о постоянной единице. Главное, чтобы счастливых дней было больше, чем несчастливых.

- Кажется, что у артистов такой величины есть буквально все. О чем еще мечтают «Иванушки»? О чем «Иванушки» мечтали в начале пути?

- Я не мечтатель. У меня были какие-то цели, которые достигались моим усилием и талантом, везением. Никогда не мечтал о выдающихся благах, а в творческом плане, конечно же, все удалось – даже то, о чем и не мечтал. В личном тоже – двое прекрасных детей, две бывших жены-подруги. Сейчас я, можно сказать, почиваю на лаврах. Насыщенная жизнь, скучать вообще не приходится, а иногда очень даже хочется.

- Очень многие долгие годы задаются вопросом, почему в песне тополиный пух летит в июле, когда в жизни он на самом деле начинается в мае-июне?

- Какая разница, ребята? Июнь, июль… Спели бы «в августе», были бы те же вопросы. А если серьезно, то тут «июль» лучше кладется на эти три нотки.

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