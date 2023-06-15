Плата за содержание жилья в Петербурге вырастет с 1 июля

В Санкт-Петербурге с 1 июля изменится плата за содержание жилья Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 1 июля 2023 года вырастет плата за содержание жилья. Однако рост стоимости коснется не всех жителей города, а лишь ряда граждан: нанимателей государственного жилья, а также собственников помещений в многоквартирных домах, если они не приняли решение о размере платы на общем собрании. Такое решение было принято еще в декабре прошлого года. Об этом 15 июня напомнили в комитете по тарифам Северной столицы.

- Плата проиндексируется на 8,5 процентов. Например, содержание квартиры с наиболее характерной для Северной столицы степенью благоустройства, в которой на одного человека приходится 25,95 квадратных метров, увеличится на 63,32 рублей и составит 808,60 рублей на человека в месяц, без учета платежа за общедомовые нужды, - пояснили в комитете.

Стоимость за жилищные услуги складывается из многих факторов, куда входят площадь квартиры, а также благоустройство самого дома и наличие общедомового имущества. Напомним, что размер платы могут устанавливать сами жильцы вместе со своей управляющей компании, решая на собрании на будущий год, сколько они считают приемлемым тратить на содержание дома.

Что касается роста цен на коммуналку, то ее не будет. Установленные 1 декабря 2022 года тарифы будут действовать до 1 июля 2024 года.