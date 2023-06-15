Строительство жилого комплекса «Киноквартал» в Петербурге профинансирует крупный банк. Фото: пресс-служба «РСТИ».

Продолжаем рассказывать новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Важным событием стало объявление о финансовом партнерстве между ВТБ и холдингом «РСТИ» по строительству жилого комплекса «Киноквартал» в Санкт-Петербурге. С привлечением кредитных средств банка компания планирует возвести около 111 тысяч квадратных метров жилья до конца 2028 года. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта на ПМЭФ-2023 подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров холдинга «РСТИ» Федор Туркин.

На участках общей площадью более девяти гектаров в Красносельском районе «РСТИ» построит три 9-этажных дома на 3048 квартир с коммерческими помещениями и подземной автостоянкой. Жилая площадь объектов составит около 111 тысяч квадратных метров Девелопер также обеспечит социальную инфраструктуру, в том числе построит два детских сада на 200 мест и школу на 1125 мест.

- Мы видим стабильный спрос на проектное финансирование, только в Санкт-Петербурге портфель жилищных проектов ВТБ с начала года пополнился на 21 млрд рублей, - прокомментировал Руслан Еременко. - Объем строительства жилья находится на достаточно высоком уровне, девелоперы готовятся к запуску новых интересных проектов. Один из них - жилой комплекс «Киноквартал» холдинга «РСТИ», который обещает стать еще одной комфортной локацией для жизни в городе, благодаря современной архитектуре и инфраструктурным решениям.

Проект будет реализован в три очереди, сдача в эксплуатацию планируется в 2027-2028 годах. Общие инвестиции в строительство составят свыше 20 млрд рублей. Продажи в новом жилом комплексе будут вестись с использованием счетов эскроу.

- ВТБ - наш давний и надежный партнер, - отметил Федор Туркин. - Мы рады продолжить сотрудничество с банком в рамках реализации нашего нового проекта - жилого комплекса «Киноквартал». Поддержка крупного государственного банка - залог успешной реализации проекта.

Ранее ВТБ профинансировал строительство холдингом «РСТИ» жилых комплексов «Золотые купола», «Петр Великий и Екатерина Великая», Terra, «Академик» в Санкт-Петербурге, а также ЖК ELEVEN в Москве.