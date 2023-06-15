Северное сияние культуры: Гости ПМЭФ перенеслись в морозные регионы страны

14 июня на площадке киностудии «Ленфильм» состоялась церемония открытия фестиваля «Душа России». Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Россия - северная страна. Официально к Крайнему Северу относится примерно 70% ее территорий. Именно в этих холодных и суровых землях теплится сердце нашей страны. Сохранением местной истории, традиций и культуры занимается Международный фестиваль народов Севера «Душа России». Проект подготовила Социальная платформа Фонда Росконгресс при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие прошло в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 14 июня на площадке киностудии «Ленфильм» состоялась церемония открытия фестиваля. «Комсомолка» собрала для вас все самое интересное из увлекательного путешествия на русский Север.

ИСТИННОЕ ЛИЦО СЕВЕРА

В дни фестиваля гости киностудии «Ленфильма» перенеслись с жарких улиц Петербурга в морозные просторы Севера. Еще на входе посетителей встречал оригинальный арт-объект на этническую тематику, а помещения и внутренний двор пестрели ярким оформлением, костюмами и нарядными представителями коренных народов северной России. Всего на фестиваль съехалось более 400 музыкантов, артистов, мастеров народных художественных промыслов, дизайнеров, лекторов и других представителей креативных индустрий из 15 регионов России. Сосчитать посетителей было нереально - очередь на вход продолжались до позднего вечера.

- Фестиваль не случайно назван «Душа России», - отметил Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - Я убежден, что суть России - это Север. Этот регион подарил нам самые лучшие черты русского характера: сочетание силы, глубины, мягкости и изобретательности. Хочется поблагодарить организаторов форума за такой интересный формат. Вместе мы покажем миру истинное лицо Севера.

Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков убежден, что суть России - это Север. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Мероприятие входит в план председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годов. По словам организаторов, задача проекта «Душа России. Север» - помочь развивать творческое предпринимательство в арктических регионах страны, увеличить вклад креативных индустрий в российскую экономику и продвигать национальные ценности.

- Очень важно, что сегодня «Ленфильм» стал центром культурной программы ПМЭФ, - заметила заместитель Министра культуры России Надежда Преподобная. - Главное впечатление, которое произвела на меня атмосфера фестиваля - это колоссальный интерес, проявленный гостями к мероприятиям, наглядно и талантливо демонстрирующим современное состояние уникальной культуры и традиций наших северных регионов. Нам есть, что сохранять и передавать будущим поколениям.

Заместитель Министра культуры России Надежда Преподобная отметила, что нам есть, что сохранять и передавать будущим поколениям. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

С первого дня мероприятия гостей ждал настоящий калейдоскоп событий. Среди них были выставки, мастер-классы, выступления творческих коллективов, кинопоказ и концерт.

В дни фестиваля проходило целых 14 выставок на любой вкус. Народ дивился красоте серий фоторабот, посвященных коренным народам России и северным красотам. На освещенных витринах красовались коллекции народных костюмов, украшений, керамики и предметов быта. На открытой площадке любой желающий мог зайти в традиционные юрты бурятов, калмыков и якутов, где радушные хозяева делились традициями встречи гостей и рассказывали о традициях своего народа.

Гостей ждали выставки, мастер-классы, выступления творческих коллективов, кинопоказ и концерт. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Кроме того, у посетителей буквально разбегались глаза от обилия авторских поделок, сувениров, одежды и других товаров на любой вкус. Какие-то были выполнены в более традиционном стиле, а другие наоборот - переосмысливали наследие коренных народов Севера на современный лад.

После визуального путешествия по северным краям гости толпами сходились к большой сцене, где все дни фестиваля гремела концертная программа «Место силы». Перед многочисленной публикой одним за другим выходили артисты самых разных стилей и направлений: творческие коллективы, DJ-сеты, горловое пение и даже модные показы, вдохновленные северными народными костюмами. Среди хедлайнеров отметились популярная музыкальная группа коренных народов Сибири OTYKEN и этно-электропанки, рожденные в калмыцких степях HAGRIN.

МАСТЕРСТВО ПРЕДКОВ

А в это время в разных точках фестиваля проходили более 20 мастер-классов, где каждый мог освоить различные промыслы северных народов. Ремесленники радушно передавали знания своих предков и доступно объясняли то, чему учили их отцы и деды. Восторженные гости могли своими руками сделать брошь-прялку с традиционной вычегодско-пижемской росписью, брелок в технике традиционного ручного ткачества, подвеску из полимерной глины «Морошка» или из рога оленя, браслеты из рыбьей кожи, традиционную куклу и оберег.

- Я провожу мастер-класс резьбы по кости, - рассказал Александр Сотуров из города Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. - Вот уже 14 лет я профессионально занимаюсь этим ремеслом, который унаследовал от своего отца. У меня на родине это искусство очень популярно как среди местных, так и у туристов. Здесь на форуме народ также очень заинтересован: за весь день я еще не отдыхал ни минуты.

У посетителей буквально разбегались глаза от обилия авторских поделок, сувениров, одежды и других товаров. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

КИНО О ЖИЗНИ

Также в кинозале «Ленфильма» проходил фестиваль северного кино от Академии «Дух огня». Зрители могли посмотреть 16 художественных, документальных и анимационных фильмов со всей России, от Архангельской области до Чукотки. Например, в день открытия гости смогли увидеть предпремьерный показ документального фильма «Югорские новеллы» режиссера Александра Авилова о молодых людях, которые решили остаться на родной югорской земле, где преподают, сохраняют свою культуру и передают ее детям.

- Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов - один из приоритетов Правительства автономного округа, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова. - Мы должны чувствовать свою связь с национальной культурой, быть заинтересованы в сохранении родного языка и традиций предков. Фестиваль - это территория, где каждый может погрузиться в мир уникальных традиций, ощутить и прочувствовать «Душу Севера».

В кинозале «Ленфильма» проходил фестиваль северного кино от Академии «Дух огня». Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОГОВОР

Первый день форума запомнился еще одним важным событием. Заместитель Министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, губернатор Югры Наталья Комарова и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подписали соглашение о развитии культурного сотрудничества. Участники церемонии признались, что возлагают большие надежды на документ, который станет важным этапом в приумножении национального достояния нашей страны.

Фестиваль стал уже четвертым проектом в рамках проекта «Душа России. Север». В 2022 году он прошел на Восточном экономическом форуме, Международном гуманитарном Форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» и на фестивале кинодебютов «Дух Огня». В будущем организаторы замахиваются на главную площадку ПМЭФ в «Экспофоруме».