Троицкий мост в Петербурге будет разводиться раньше времени с 18 по 23 июня

График разводки Троицкого моста в Петербурге изменится с 18 по 23 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Троицкий мост изменит график разводки. В городе идет подготовка к празднику выпускников "Алые паруса", поэтому для репетиций, а также для монтажа оборудования переправу будут разводить раньше времени начиная с 18 июня 2023 года. Об этом сообщили в компании Мостотрест.

- В связи с монтажом оборудования и подготовкой к празднику выпускников "Алые паруса" меняется график разводки Троицкого моста. С 18 по 23 июня переправа будет разводиться в 23:00 и наводиться в 07:00, - сообщили в компании.

Специалисты отмечают, что данный график разводки является предварительным. Непосредственно в день проведения мероприятий время разводки и наводки мостов может быть изменено.

Что касается остальных мостов, то все они будут разводиться по обычному графику, поэтому автомобилистам и просто гуляющим надо будет не забывать вовремя перебраться через Неву, чтобы не застрять в центре города на всю ночь.