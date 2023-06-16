Владимир Машков: «Ради фильма я целый год жил в паровозе и научился его водить»

Владимир Машков считает, что новый век потерял чувство энтузиазма, с которым все работало в советское время. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Современная Россия осталась без индустриального кино. Пока в СССР был своеобразный культ промышленных киносъемок, и жизнь предприятий и строительство крупных объектов запечатлевали на пленку, в XXI веке индустриальные достижения приходят в жизнь россиян уже постфактум. А в истории не остается процесса появления важных заводов, ГЭС, переправ. Об этом посетовали представители киноиндустрии и промышленной сферы в стенах ПМЭФ.

Эксперты согласились с тем, что кинопроизводство и промышленность не имеют диалога и интереса друг к другу. Остается в стороне и власть, которая может быть регулятором отношений между этими сторонами. По словам актера Владимира Машкова, новый век потерял чувство энтузиазма, с которым все работало и строилось в советское время.

- Было строительство Новокузнецкого металлургического завода за тысячу дней, в поле. Люди сами все прикручивали. Там были удивительные люди, увлеченные своей деятельностью. Например, землекоп Андрей Филиппов, который копал 500 процентов нормы в день, а его бригада – все 600 процентов, - вспомнил индустриальных героев Машков.

Сам артист уверен, что новое актерское поколение нужно учить вживаться в рабочие профессии. Молодому актеру необходимо увлекаться деятельностью, которую он собирается на себя примерить, а также учиться у настоящих мастеров.

Машков посоветовал молодым актерам учиться у настоящих мастеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В картине «Край» я в течение года жил в паровозе. У меня даже есть удостоверение – я действительно могу водить паровозы двух серий, могу завести и остановить его. Нам трудно попасть на металлургическое производство, но ведь даже космическая отрасль подала нам руку, пустила туда, куда никого не пускает. Производственные картины удивительные, - заметил артист.

Эксперты сошлись на том, что молодежи нужно транслировать соответствующие ценности и продвигать культуру промышленности всеми путями. Тот же промышленный туризм, экскурсии по предприятиям и серьезным индустриальным комплексам, начали выполнять такую задачу. А киношникам и рабочим стоит находить больше точек соприкосновения: и те, и те готовы к созданию фильмов о жизни рабочих.