В Санкт-Петербурге презентовали виртуальный музей ростовского народного промысла «Семикаракорская керамика»

Лидеры мнений, журналисты и блогеры рассказали друг другу о трогательных моментах в их жизни. Фото: Кермен Манджиева.

У каждого из нас есть свои личные истории о любви к родине, путешествиям и красоте быта. 13 июня в баре YVE на сторителлинге «Путешествуй, любуйся, наслаждайся!» лидеры мнений, журналисты и блогеры рассказали друг другу о трогательных моментах в их жизни. Организатором мероприятия выступил народный промысел из Ростовской области - «Семикаракорская керамика».

Кроме того, на встрече гостям представили виртуальный музей Семикаракорской керамики, вмещающий в себя 50 лет истории промысла. Авторские коктейли с фантазией на донскую тематику и сочные раки на посуде с такими же яркими раками добавили мероприятию задорного настроения.

Семикаракорская керамика знаменита белоснежными изделиями, расписанными художниками исключительно вручную. Стилевая живописная техника Семикаракорской керамики впитала в себя элементы многонациональной культуры Дона и Донского казачества, яркость разнотравья Дона. Разумеется, промысел шел к сложившейся ныне традиции письма не один год. Художники экспериментировали и с формами, и с материалами, и с росписью и декорированием. Отталкиваясь от простых гончарных изделий на этапе зарождения производства, они продвигались к декоративным вещам. Виртуальный музей промысла отражает этот путь, показывает и те изделия, что стали базой для традиционной росписи промысла, и экспериментальные, но не менее талантливые вещи.

Сегодня значимость народных самобытных промыслов и понимание важности преемственности традиций растет. Об этом говорили без исключения все участники сторителлинга.

- Моя базовая домашняя кружка для кофе - та самая фирменная пивная кружка с расписными раками Семикаракорска, - отметила директор департамента экспедиций и туризма Русского географического общества, журналист и телеведущая Наталия Белякова, рассказывая о своем опыте организации путешествий. - Ее подарили коллеги из Ростовской области 5 лет назад - была рада провести свою экспертизу в запускавшийся тогда бренд «Вольный Дон». Сегодня как туристские амбиции регионов, так и локальный патриотизм жителей эффективно развивать через истории мастеров - хранителей традиции малой Родины. В турах, получивших знак качества «Рекомендовано РГО», можно испытать эмоции от встречи с такими творцами. Это наш вклад в устойчивое развитие мест через поддержку местных креативных индустрий и народных художественных промыслов.

Авторские коктейли с фантазией на донскую тематику и сочные раки на посуде с такими же яркими раками добавили мероприятию задорного настроения. Фото: Кермен Манджиева.

Дизайнер, автор fashion-коллабораций с фарфором, основатель проекта SPB WEEKEND Елена Бадмаева, раскрывая тему культурно-гастрономических проектов для искушенных путешественников, рассказала, что важно говорить о ремеслах. В нашей стране всегда существовали мастера и художники и нам нельзя забывать о том, что они создавали, ведь это огромное поле для поиска вдохновения.

Журналист и культурный обозреватель, автор исторических экскурсий по Санкт-Петербургу Владимир Гусаров рассказал историю о том, как именно керамика в свое время вдохновила его выйти на улицу и начать проводить экскурсии. Дмитрий Грозный, главный редактор MarketMedia, ресторанный критик, подчеркнул, как важна посуда для правильного восприятия как еды, так и в целом концепции заведения. Надежда Юнацкая, PR-директор по продвижению культурных проектов («Газпром»), автор телеграм-канала про дизайн «Будни в хрущевке», рассказала вдохновляющую историю про собственный опыт реализации дизайнерской идеи - украсить стену в кухне, вмонтированной в нее винтажной посудой.

Трогательных, ярких, забавных историй оказалось так много, что гости не расходились до позднего вечера. Реклама.