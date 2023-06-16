Россиянам станет проще выплачивать ипотеку. Фото: пресс-служба «РСТИ».

Сбербанк и холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) представили программу траншевой ипотеки, которая снизит финансовую нагрузку по обслуживанию кредита. Она распространяется на строящиеся объекты: жилые комплексы «БелАрт», «Тайм Сквер», «Академик», «Лайнеръ», Cube и MasterPlace.

Россияне смогут получить ипотеку в два транша. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости квартиры. Первый транш по ипотеке составляет от 15% от суммы кредита и выдается при заключении сделки о покупке квартиры. Второй транш будет перечислен банком за месяц до ввода объекта в эксплуатацию.

— Программа траншевой ипотеки идеально подходит для тех покупателей, которые снимают квартиру в ожидании ввода дома в эксплуатацию или планируют продать старую квартиру перед переездом в новую. До сдачи дома проценты по ипотеке начисляются лишь на сумму первого транша. Таким образом переплата по кредиту становится меньше, —говорит коммерческий директор холдинга «РСТИ» Екатерина Немченко.

Для желающих оформить выгодную ипотеку предлагаются ставки 8% по программе господдержки ипотеки, 6% в рамках семейной ипотеки и 5% по IT-ипотеке. Срок кредита может быть до 30 лет. Максимальная сумма кредита по программам господдержки и семейной ипотеки — 12 млн рублей, а по IT-ипотеке — 18 млн рублей.