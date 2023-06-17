Петербуржцы смогут выбрать лучших врачей Северной столицы

«Комсомолка» завершила прием заявок для участия в ежегодном конкурсе «Клиника года 2023».

«Комсомолка» завершила прием заявок для участия в ежегодном конкурсе «Клиника года 2023». С 19 июня петербуржцы смогут оценить работу специалистов из городских медучреждений и выбрать лучшего врача в номинации «Врач года 2023».

Выбрать победителей можно до 9 августа. Конкурсанты, которые наберут больше всего голосов, получат подарки от «Комсомолки» и партнеров конкурса.

Условия голосования

Для голосования выберите врача, которого вы считаете лучшим. Оставить голос за одного участника можно один раз в сутки. Повторное голосование станет доступным спустя 24 часа.

СПРАВКА «КП»

В этом году конкурс Конкурс «Клиника года 2023» в Санкт-Петербурге стал юбилейным - проект отмечает 10 лет. До августа мы будем рассказывать об участниках проекта, обсуждать темы медицины и здоровья на всех ресурсах медиахолдинга «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».