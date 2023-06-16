«Сделано в России»: Принципы программы продвижения отечественных товаров за границей сформулировали на ПМЭФ-2023

Программу "Сделано в России" хорошо знают и за границей. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Главная тема Петербургского международного экономического форума в этом году - экспорт. Как нам завоевать международный рынок своей продукцией? Есть один, пускай и сложный, но очень интересный путь. На форуме обсуждали программу странового продвижения наших товаров за границей «Сделано в России». Это проект Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ), который помогает отечественным компаниям добраться до покупателей по всему миру. С 2019 года с ее помощью в международных выставках приняли участие более 3800 российских компаний, заключили контракты на общую сумму свыше 46 млрд рублей. А символ программы, логотип-«птичку», уже знают более чем в 15 странах планеты!

Однако пределов в этой сфере не существует. Чтобы сделать программу продвижения еще более эффективной и максимально полезной как для страны, так и для бизнеса, на третий день ПМЭФ-2023 собрали целый круглый стол под названием «Сделано в России» - знак качества на карте мира». Продвижение лучших российских товаров обсуждали в том числе первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, а также представители деловых объединений, бизнеса и ведущие эксперты по маркетингу.

- Есть две основные проблемы, с которыми сталкиваются российские компании при выходе на экспорт. Первая: продукцию на новых для нас рынках зачастую не знают. Компаниям очень сложно найти своего покупателя, потому что иностранцы не понимают, что именно Россия производит. Вторая: во многих странах существует очень архаичное, устаревшее представление о России, что очень мешает нашим экспортерам занять свою достойную нишу, - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. - Поэтому мы перезапустили в прошлом году программу «Сделано в России», друга чтобы создавать новый образ российской продукции на новых, ставших приоритетными для нас рынках.

- При этом мы видим, что сейчас уже есть экспортеры и целые отрасли, которые формируют новое представление о Российской продукции за рубежом. Это говорит о том, что не все компании нуждаются в программе «Сделано в России», главная задача которой — сформировать у потребителей и покупателей за границей знание о том, что именно производится и делается в нашей стране», — отметила руководитель Российского экспортного центра.

- Мы – активные экспортеры, и нам точно не надо помогать продвигать «Слободу» или бренд ЭФКО. А вот образ того, какой может быть российская еда — нужно. Если мы выйдем на рынок и скажем: у российской еды внутренний страновой стандарт качества выше, чем у других — это поможет всем производителям, и нам в том числе, продавать новую продукцию и открывать новые ниши», — подтвердил в своем выступлении исполнительный директор группы компаний «ЭФКО» Сергей Иванов.

«Бренд «Сделано в России» как клуб производителей продукции высокого качества самых перспективных отраслей за счет участия в нем сильных брендов позволит решать дополнительные задачи, в том числе по продвижению небольших компаний», — уверена Вероника Никишина. Она рассчитывает, что в этот клуб будут приходить компании, которым страновое продвижение будет нужно как дополнительный инструмент, поскольку без проактивной работы бизнеса продвинуть ту или иную продукцию не смогут ни РЭЦ, ни государство в целом.

Дискуссия была оживлённой, в отведённое время не удалось обсудить все вопросы. Сразу после окончания круглого стола журналисты окружили спикеров, больше всего их интересовало, как компании могут попасть в число лучших?

- Мы приглашаем к участию в программе те компании, которые готовы помогать продвижению продукции своей отрасли, программа действует по добровольному принципу. Но я хотела бы уточнить: это не только возможность развития, но и большая ответственность и взаимосвязанность всех ее участников, - отметила Вероника Никишина. – Компания сама должна понять своё конкурентное преимущество. Это может быть, например: органичность, энергоэффективность, экологичность или надежность – или несколько этих качеств сразу.

Один из инструментов программы «Сделано в России» — одноименная система добровольной сертификации, с помощью которой создается пул активных компаний, задающих планку качества для продвижения на внешних рынках. Участниками программы «Сделано в России» и владельцами добровольного сертификата Made in Russia могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие — компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами.

На ПМЭФ-2023 к этой программе присоединились «Сибур», «Герофарм», «Промомед Рус», а также «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино» и Дербентская винодельческая компания — обладатели патентов на инновационные разработки и крупные российские виноделы. Всего право размещать логотип-«птичку» «Сделано в России» уже получили более 700 наименований продукции.

И это только начало!