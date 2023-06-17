Более 600 млрд рублей инвестиций принес Петербургу ПМЭФ-2023

ПМЭФ-2023 принес Петербургу более 660 млрд рублей инвестиций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский Международный экономический форум 2023 года подходит к концу. В этом году он стал очень успешным для города, так как на площадке мероприятия было заключено множество контрактов и договоров о сотрудничестве, которые принесут Северной столице очень много инвестиций. Об этом 17 июня рассказали в Смольном.

- Без западных инвесторов на форуме город заключил контрактов больше чем на 660 миллиардов рублей. В нынешних геополитических реалиях – это серьезный успех, - заявил губернатор Александр Беглов.

Всего в рамках форума Петербург заключил 62 соглашения на сумму более 661 миллиарда рублей. Это контракты в разных сферах, среди которых промышленность, транспортная инфраструктура, энергетика, образование, логистика, общественное питание.

Так, например, Петербург и "Россети" будут вместе развивать инфраструктуру для электротранспорта. Для реализации договоренностей будет создана специальная рабочая группа, которая определит единый подход к развитию инфраструктуры для электротранспорта. Также документ предусматривает сотрудничество в планировании развития сетевой инфраструктуры для обеспечения работы зарядных станций.