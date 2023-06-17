Новую магистраль с мостом через Неву построят в Петербурге

В Петербурге на принципах ГЧП построят новую магистраль с мостом через Неву Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге собираются построить новую магистраль с мостом через Неву. Строительство будет проходить на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Одним из инвесторов проекта выступит банк ВТБ. Об этом 17 июня 2023 года сообщили в городской администрации.

- У города и ВТБ уже есть опыт реализации инфраструктурных проектов на принципах ГЧП. В настоящее время продолжается строительство Широтной магистрали. Но никогда еще у нас в работе не было одновременно больше одного крупного инвестпроекта в транспортном каркасе. Благодаря соглашению, которое мы подписали с банком ВТБ, будет дан старт второму масштабному инфраструктурному проекту - созданию новой трассы М-7, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Известно, что магистраль будет проходить от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом через Неву в створе Арсенальной улицы и станет дублером Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса. Банк собирается вложит в реализацию данного проекта более 300 миллиардов рублей. Сколько в целом будет потрачено на строительство дороги и моста, пока что не сообщается.