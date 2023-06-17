Федор Бондарчук переехал жить в Петербург

Федор Бондарчук переехал в Петербург Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный режиссер Федор Бондарчук теперь стал петербуржцем. Актер и продюсер переехал в Северную столицу, чтобы заняться активной работай на Ленфильме. Об этом 17 июня 2023 года в своем личном Телеграм-канале рассказала Ксения Собчак.

- Федор Бондарчук провел вчера личную экскурсию по Ленфильму - огромный проект, Федор переехал в Санкт-Петербург и будет теперь работать там, - сообщила светская львица.

Какие творческие планы по Ленфильму у Бондарчука, на данный момент неизвестно. Напомним, что Федор Сергеевич является председателем совета директоров знаменитой петербургской киностудии.

Последние годы киностудия находилась в тяжелом состоянии. Доходы от деятельности были низкие. Но с 2022 года они начали расти и Ленфильм рассчитался с имевшимися долгами. На данный момент в производстве студии — 13 кинокартин, в том числе, российско-белорусский фильм.