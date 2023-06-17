Тина Канделаки на ПМЭФ высказалась об уехавших из России артистах Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Помимо экономических вопросов и инвестиций на ПМЭФ обсуждали вопросы выживания российской киноиндустрии в условиях санкций. Модератором такой дискуссии стала телеведущая и топ-менеджер «Газпром Медиа» Тина Канделаки.

Эксперты киноиндустрии на встрече рассказали, что сейчас отечественное кино на подъёме. И эта ситуация - не явление этого года, когда перестали поставляться отечественные блокбастеры в нашу страну. Русское кино является лидером кассовых сборов в кинотеатрах уже с 2017 года, ещё до начала санкций. «Чебурашка» и «Вызов» - стали закономерным результатом долгого пути к успеху.

Канделаки рассказала, как она относится к артистам, покинувшим Россию после начала СВО Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

К слову, до конца года будет ещё несколько русских хитов, которые переплюнут рекорд «Чебурашки» - по сборам - это фильмы «По щучьему велению», «Повелитель ветра», «Холоп 2», в новогодние каникулы стартует «Волшебник изумрудного города», который сломает все шаблоны - этот супер дорогой шедевр сняли в Дагестане

Кроме того, Канделаки рассказала, как она относится к артистам, покинувшим Россию после начала СВО.

— Вы знаете, очень тяжело жить в эмиграции. Даже в советские времена мало кто добивался успехов, а сейчас на Западе кино вообще слишком политизировано, вы посмотрите Netflix, — высказала свое мнение Канделаки. — К сожалению, у наших соотечественников там шансы равны нулю. Самые талантливые, самые креативные, самые активные, и желающие менять индустрию, сегодня свои лучшие шансы в своей жизни впервые получили здесь. Таких шансов в России не было никогда!