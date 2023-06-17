Первый серийный автомобиль LADA X-cross 5 вышел с конвейера в Петербурге

В Петербурге с конвейера вышел первый серийный автомобиль LADA X-cross 5 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начал работу завод "АвтоВАЗ". В субботу, 17 июня 2023 года, с его конвейера вышел первый серийный новый автомобиль модели LADA X-cross 5. Торжественный запуск производства прошел в честь Петербургского Международного экономического форума. Об этом рассказали в Смольном.

- Доля нашего города в российском производстве автотранспорта составляла около 20 процентов. Никто не верил, что это можно сделать, но у нас получилось. Благодаря таким проектам автопром останется одной из базовых отраслей петербургской промышленности, - отметил губернатор города Александр Беглов.

На петербургском заводе продолжат работать 1,5 тысячи человек. Сейчас площадка будет выпускать новый кроссовер, а в следующем году начнет производство седана D-класса.

Отметим, что первый автомобиль, сошедший с конвейера, приобрел глава фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий для петербургского отделения партии.