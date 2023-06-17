На ПМЭФ-2023 рассказали о трендах и технологиях в области искусственного интеллекта и машинного обучения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты в области искусственного интеллекта и машинного обучения рассказали о том, что сейчас в трендах и как развиваются технологии в этом направлении. Спикеры Сбера, Института искусственного интеллекта AIRI и Сколтеха выступили на площадке Петербургского Международного экономического форума 17 и/ня 2023 года.

- С момента синтеза нового функционального материала до внедрения его в промышленность может пройти до 20 лет. Поэтому сейчас крайне важно совершенствовать существующие производственные технологии и подходы к синтезу материалов за счёт применения генеративного ИИ, - отметил управляющий директор, начальник Управления развития перспективных технологий AI Сбера, руководитель группы «Дизайн новых материалов» Института AIRI Семен Будённый.

Исполнительный директор Сбера Денис Дмитров рассказал о том, по какому принципу работают нейросети типа Kandinsky 2.1. А также о дальнейших планах по ее развитию. Уже сегодня сеть имеет более 68 млн запросов более чем от 5 миллионов пользователей. И это лишь за четыре дня ее использования. Нейросеть способна создавать изображения по текстовому запросу и обрабатывать фото.

Также на площадке обсудили нейросетевую модель GENA-LM, которая способна собирать геном человека. Для определения этих элементов генома существуют различные генетические подходы.