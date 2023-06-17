Худрук Театра Наций Евгений Миронов: «Гастроли в Петербурге для меня всегда своеобразный экзамен»

Вместе с Евгением Мироновым и другими артистами Елизавета Боярская сыграет в смелой постановке чеховского «Дяди Вани». Фото: Театр Наций

Молниеносные переодевания

Звездный, экспериментальный Театр Наций под художественным руководством народного артиста России Евгения Миронова покажет петербургским зрителям шесть постановок российских и зарубежных режиссеров от классики до современной драматургии. Представления пройдут с 17 июня по 2 июля в БДТ им. Г.А. Товстоногова, на основной и Новой сценах Александринского театра.

Постановку «Мастер и Маргарита» осуществил в 2021 году канадский режиссер Робер Лепаж, считающий произведение Михаила Булгакова крупнейшим в русской литературе. Этот роман, по его мнению, и сегодня остается манифестом, осуждающим конформизм и творческую несвободу. Автор спектакля взломал традиционные коды повествования и получилась в итоге фантастическая сказка вперемешку с пародийной комедией, социальной сатирой и невероятной историей любви. При огромном количестве персонажей на сцене работают всего 13 артистов: от Евгения Миронова (Мастер) до Андрея Смолякова (Понтий Пилат).Библейские события, бал Сатаны и атмосферу Москвы 1920-1930-х годов получается создать за счет молниеносных переодеваний в 100 комплектов костюмов-трансформеров. Продолжительность спектакля пять часов.

- Для меня Петербург - особое место, - поделился Евгений Миронов. - Здесь я жил помногу месяцев, снимаясь в сериалах «Идиот» и «Достоевский». Я почувствовал и полюбил этот город не как турист. Здесь живет обожаемая мной Алиса Фрейндлих. Сегодня, как только вышел из поезда, сразу ей позвонил, пригласил на спектакли.

В Театре наций нет постоянной труппы, только приглашенные артисты. Фото: Театр Наций

Ходжа Насреддин с куклами и звездами

Петербургские зрители смогут увидеть спектакль «Саша, привет!» поставленный по одноименному роману-антиутопии Дмитрия Данилова. Автор сразу, как только книга вышла в свет, лично предал ее Театру Наций для экспериментов, но потом сам же написал инсценировку. Режиссер Марат Гацалов сделал из произведения нечто эпическое о приговоренном к смерти Сереже и его палаче-пулемете Саше.

В основу постановки «Прыг-скок, обвалился потолок» режиссера Марины Брусникиной лег сценарий советского кинодраматурга Геннадия Шпаликова, написанный в 1974 году. Данное произведение автора сценария фильма «Я шагаю по Москве» никогда нигде не ставилось и снималось. Это простая история о человеческом несовершенстве.

- Гастроли в Петербурге для меня всегда своеобразный экзамен, - подчеркнул Евгений Миронов, - возможность посмотреть на себя со стороны и понять, куда двигаться дальше. На этот раз мы решили привезти и показать все то разнообразие, которым отличается наш репертуар. Наш театр абсолютно безбашенный. Мы беремся порой за несовместимые с драматическим искусством вещи.

Яркий пример - кукольная постановка режиссера Анны Викторовой. Многими любимый с детства фольклорный персонаж (бродяга, философ и плут) «Ходжа Насреддин» стал дебютом для театра в этом жанре, но уже удостоился «Золотой маски». Все персонажи постановки оживают благодаря артистам кукольных театров, а озвучивают их звезды первой величины: Константин Хабенский, Виктор Вержбицкий, Игорь Золотовицкий, Инга Оболдина, Евгений Миронов. Например, возлюбленная ишака кобылица разговаривает голосом Елизаветы Боярской.

Французский режиссер в спектакле не изменил ни единого слова из оригинального текста Антона Чехова. Фото: Театр Наций

Чехов по-французски

Но Елизавета Боярская появится на сцене и вживую. Вместе с Евгением Мироновым и другими артистами она сыграет в смелой постановке чеховского «Дяди Вани», осуществленной худруком парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга. Французский режиссер не просто не изменил ни единого слова из оригинального текста Антона Павловича, а еще выстроил все действие по его ремаркам.

«Кто боится Вирджинии Вулф?» режиссера Данила Чащина - недавняя премьера театра. Абсурдистская постановка по пьесе Эдварда Олби о красных линиях в человеческих отношениях. Игры и забавы, заявленные в начале, быстро превращаются в демонический ритуал, вскрывающий обиды, страхи, комплексы и тайные желания героев.

- Нам было так трудно разобраться в поведении персонажей, - признался Миронов, - что мы пригласили на репетицию врача-психотерапевта, чтобы он поставил им диагнозы. Ну врач и поставил. Сперва персонажам, а потом и нам. Сразу стало проще играть.

В Театре наций нет постоянной труппы, только приглашенные артисты. Перед каждой постановкой проводится кастинг. На гастроли в Петербург приедут: Виктор Вержбицкий, Агриппина Стеклова, Виктор Добронравов, Игорь Гордин, Александра Урсуляк, Александр Новин и другие.