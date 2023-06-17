Был «Ниссан», а теперь «Лада»: В последний день ПМЭФ в Петербурге запустили производство нового российского авто

На Севере Петербурга будут собирать отечественную LADA X-Cross 5 / Фото: АвтоВАЗ

После изменений на рынке и ухода ряда иностранных компаний российский автопром сильно изменился. На смену западным маркам машин пришли давно знакомые названия: «Москвич» и «Лада». 17 июня в последний день Петербургского экономического форума на бывшей площадке компании «Ниссан» запустили конвейер по выпуску первого серийного автомобиля LADA X-Cross 5. Журналисты «Комсомолки» были одними из первых, кто увидел этот старт.

РУССКИЙ ДЕТРОЙТ

Петербург еще с нулевых годов семимильными шагами развивался как крупный центр автомобилестроения. Тогда еще в народе город окрестили «Русским Детройтом». К 2022 году в городе на Неве работало три крупных автозавода. Первый - Hyundai-KIA, где выпускали Solaris и Rio. Второй - General Motors, третий - Nissan. Когда из страны стали уходить иностранные бренды, производство встало и в отрасли наметился кризис. Выходить из него наш автопром решил своими силами при помощи китайских партнеров.

Отметить важный день для отечественного автопрома пришли представители городских властей, бизнеса, общественные деятели и СМИ / Фото: АвтоВАЗ

В феврале 2023 года бывший завод «Ниссан» перешел в собственность «АвтоВАЗа». Тогда же в компании объявили о планах - в середине 2023 года наладить выпуск новой модели «Лада» и к концу года собрать до 10 тысяч машин. А к 2024-му и вовсе увеличить объем в 6 раз и собрать 60 тысяч авто.

Совсем недавно - 31 мая 2023 года Правительство Санкт-Петербурга выпустило постановление № 545, разрешающее переименовать бывший завод ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС» в ООО «ЛАДА Санкт-Петербург». А еще спустя пару недель на заводе объявили о запуске производства модели LADA X-Cross 5.

ПРОРЫВ ВОПРЕКИ ВСЕМУ

В день торжественной церемонии выпуска первого серийного автомобиля на заводе было людно, нарядно и шумно. Отметить важный день для отечественного автопрома пришли представители городских властей, бизнеса, общественные деятели и СМИ. И вот под торжественную музыку в свет софитов выехала виновница торжества – LADA X-Cross 5. Кристально белое авто с броским лозунгом «Первый в Питере» на борту вызвала целую бурю аплодисментов.

- Это очень важное событие для всей страны, – отметил Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. – Завод простаивал целый год, и вот сейчас благодаря коллективу «АвтоВАЗ» работа возобновилась. Выбрана оптимальная модель, востребованная рынком, которая позволит наращивать объемы и запускать новые авто.

Производственные цеха встретили гостей чистотой и прохладой. На конвейерных линиях трудились рабочие, а вокруг сновали шустрые роботы-тележки, подвозящие детали. Интересно, что на каждом красовалось разнообразные автотату. Похоже, что эти малыши для сотрудников нечто вроде любимых питомцев.

- Некоторые думали, что этого завода не будет, - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Однако, сегодня можно с гордостью сказать, что «Лада» первая в Петербурге! На днях, в ходе ПМЭФ, президент сказал, что у нашего бизнеса есть большой стимул и потенциал заменить ушедшие транснациональные компании. Была разработана и утверждена концепция развития автомобильной отрасли до 2035 года. Я хочу поздравить всех с тем, что поручение президента выполнено раньше срока.

Внезапным сюрпризом для всех стал визит лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого, который лично приехал взглянуть на нового железного коня. Оказывается, он уже приобрел несколько авто в собственность своей партии.

- Наша промышленность действительно способна на прорывы, - заявил Слуцкий. - Мы добились больших успехов в импортозамещении, наукоемких отраслях и передовых технологиях. Эта прекрасная машина стала символом сотрудничества «АвтоВАЗа» и Северной столицы на благо всей России.

ДОСТОЙНЫЙ КОНКУРЕНТ

Как утверждают инженеры, по характеристикам отечественная модель ничем не уступаем своим иностранным аналогам. У нее передний привод, максимальная мощность 160 лошадиных сил, объем двигателя, 1,5 литра, снаряженная масса 1500 килограмм, объем топливного бака 45 литров. Максимальная скорость составляет 192 километров в час. Сколько будет стоить новинка пока не сообщили. Однако, по словам производителя, сегодня автомобили подобного класса стоят порядка 2-2,5 миллиона рублей.

LADA X-Cross 5 сильно похожа на китайский кроссовер FAW Bestune T 77. Дело в том, что сборка на петербургском заводе крупноузловая - это когда на место итоговой сборки поставляются полностью готовые комплектующие от изготовителя. Сейчас похожий принцип используется на бывшем московском заводе Renault, где выпускают «Москвич 3». Работает это так: собранный в Китае JAC JS4 разбирают, привозят в Россию, здесь опять собирают и крепят логотип «Москвича».

И в Москве и в Петербурге говорят, что это временное решение. Скоро наши заводы наладят мелкоузловую сборку, а также серьезно увеличат количество российских деталей. Все шансы на это есть. Сегодня предприятие «ЛАДА Санкт-Петербург» – это огромный производственный кластер площадью 220 000 квадратных метров с общей численностью сотрудников в 1578 человек. Он обладает всеми необходимыми мощностями для сварки, окраски и сборки автомобилей. За год завод может выпустить порядка 115 тысяч машин.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

До конца 2023 года завод планирует работать в одну смену в режиме крупноузловой сборки. Постепенно объемы выпуска увеличат, ориентируясь на объемы рынка. В течение ближайших двух лет там планируют запуск еще двух моделей. Седан класса D должны начинать уже в следующем году. А чуть позже придет очередь и кроссовера.