«В школе такому не учат»: Выпускник из Петербурга взломал на ЕГЭ задачу по химии, у которой оказалось два верных решения

Школьник из Петербурга взломал задачу на ЕГЭ по химии и вернул утерянные баллы на апелляции. Фото: предоставлено "КП"

Пошел против системы

Для кого-то ЕГЭ оборачивается нервным срывом или как минимум стрессовым испытанием. Но 18-летний выпускник лицея №30 Илья Дубинин сдавал его, что называется, «по-приколу». Дело в том, что парень – призер всероссийских олимпиад по химии. Его уже хотят вне конкурса затащить в МГУ и МФТИ. Юный ученый грезит о работе в фармакологии. А тут на носу было ЕГЭ. Парень прорешал наугад три пробника, пока его одноклассники штудировали сотни таких. Итоговый результат в 95 баллов не устроил Илью. Оказалось, он «взломал» задание №29 во втором блоке, где предложил альтернативное решение, которое поставило в тупик опытных экзаменаторов. Доказывать свою правоту и возвращать баллы пришлось через апелляцию.

Итак, в вопросе №29 от школьника потребовали из перечня веществ выбрать те, между которыми возникнет окислительно-восстановительная реакция с образованием бурого осадка и двух солей одной кислоты. Нас случай, если среди читателей есть химики, решение из ключей было таким: 3PH3 + 8KMnO4 → 2K3PO4 + K2HPO4 + 8MnO2 ↓ + 4H2O. Однако Илья предложил свой вариант: 12KMnO4 + 3BaBr2 + 6H2O → 2MnO2 ↓ + 4KBrO3 + Ba(BrO3)2 + 2Ba(OH)2 + 8KOH.

- Дело в том, что я не заметил единственного очевидного решения этой реакции, - признался spb.kp.ru «взломщик» ЕГЭ. – Я это решение даже не рассматривал. Составители предлагали окислить фосфин марганцовкой, а я попробовал окислить бромид. В школе нам о таком не рассказывали, это мой личный опыт, мои догадки. Запихал две реакции в одну. Так делать не надо, конечно. Но я смог уравнять реакции.

Вместе с расчетами Илья принес на апелляцию и графики. Комиссия в итоге встала на его сторону. Фото: предоставлено "КП"

Правда, довольным с экзамена Илья не ушел. Понимал, что его ответ не зачтут.

- Я был уверен, что слишком намудрил. Ведь это не шаблонное решение. Если бы я решил много пробников, то справился бы. Но зато получилось интереснее, - считает Илья Дубинин. – На апелляции комиссия немного возмущалась. Им не хотелось мне баллы, ведь это лишняя бюрократия. Я на их аргументы отвечаю: «Мне понятно ваша логика и интуиция, но посмотрите в мои расчеты». Тут им уже нечем было крыть. С расчетом тяжело спорить. Я принес им на стол шесть страниц листов формата А4, где расписал, что при моем решении окисление бромида есть. И грубый расчет, сделанный за 5 минут, доказал мою правоту. И точный расчет, который занял уже три часа, тоже подтвердил мою теорию.

Трудно быть химиком

Итого парень добился своего и повысил свой результат с 95 до 99 баллов. Илья не расстроился, что не получил «сотку».

- У меня красивое число получилось. Ошибку пустяковую допустил в другом задании. Тут уже апеллировать бесполезно. Просто я перепроверил все задания ЕГЭ кроме одного. Не уравнял реакцию. Ну и ладно, мне ЕГЭ для поступления все равно не нужно, - улыбается выпускник.

Илья с восьмого класса с головой в химии. Говорит - так проще понимать, как устроен мир. Фото: предоставлено "КП"

Илья вообще не зацикливается на оценках, поэтому типичным вундеркиндом его вряд ли назовешь. С восьмого класса парень целенаправленно штудировал только химию, биологию и физику. А другие предметы не так интересны. Педагогам такое отношение не особо нравилось.

- По некоторым предметам мне вообще не ставили пятерки, видимо, из принципа. По двум предметам чуть не вышла «тройка», но я сумел вытянуть ситуацию, чтобы стать хорошистом. Но из-за оценок я не переживал, так как аттестат сейчас мало на что влияет. В этом лицее нужно выбирать: либо отличные оценки, либо олимпиады. Я выбрал олимпиады, поэтому не было времени заниматься всеми предметами столько, сколько хотели учителя, - объясняет юный ученый.

Как считает будущий химик, ЕГЭ действительно чересчур шаблонный, однако в нем все равно больше пользы, чем негатива – например, при плохом аттестате можно успешно сдать экзамены и выйти победителем.

- Это интересный универсальный экзамен. Да, там многие задачки абстрактные, не полезные, их не применить в реальности. Но мне ЕГЭ нравится тем, что это независимая история. В нем преподаватели не могут занизить тебе оценку, как в моей случае в школе. Можно проверить свой уровень знаний. В целом, задания максимально легкие. Если делать «домашку» и учить уроки, на 90 баллов ту же химию любой сдаст абсолютно спокойно, - уверен будущий химик.

Официально

В 2023 году ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 42 человека. Для сравнения, стобалльников по литературе больше - 76, а по русскому языку - 141. А по географии только восемь.

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