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Происшествия19 июня 2023 7:22

«Кусала за грудь и оставляла засосы»: В Петербурге няню подозревают в сексуальном насилии над 14-летней девочкой-инвалидом

Няню из Петербурга подозревают в сексуальном насилии 14-летней девочки-инвалида
Анастасия НУРАДИЛОВА
На лице девочки - синяки, а на шее - следы от пальцев. Фото: t.me/netdiskriminatsii

На лице девочки - синяки, а на шее - следы от пальцев. Фото: t.me/netdiskriminatsii

В Петербурге 14-летняя девочка подвергалась насилию со стороны няни. Известно, что у ребенка – инвалидность, из-за которой она почти не двигается. Мама девочки нашла на ее теле укусы и засосы, а полицейские возбудили уголовное дело по статье «побои». Правда, юрист усмотрел в этом другое преступление и заподозрил насильственные действия сексуального характера.

- Когда мне прислали фотографии, то я увидел на них ужасную картину: на внутренней стороне груди был явный укус и если увеличить фотографию, то можно увидеть, что он был сделан глубоко и там есть ранка. На плече я увидел засос, и синяки на шее, предположительно, от сильного воздействия пальцами, - рассказал юрист Никита Сорокин в своем телеграм-канале.

На теле ребенка есть ссадины, похожие на засосы. Фото: t.me/netdiskriminatsii

На теле ребенка есть ссадины, похожие на засосы. Фото: t.me/netdiskriminatsii

При этом, няня застирала постельное белье, возможно, хотела скрыть следы. Одежда девочки была чистой, поэтому специалист подозревает, что ребенка раздевали.

- Предположительно, няня иной сексуальной ориентации или ввиду ее психического состояния воспользовалась беспомощностью ребенка, - пишет Сорокин.

У девочки в больнице диагностировали множественные ушибы, ссадины лица и шеи. Няня признала, что кусала подопечную. Юрист и мама пострадавшего ребенка обратились в следственные органы.

ОФИЦИАЛЬНО

- СК проводит доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений девочке 2009 года рождения, являющейся ребенком-инвалидом ее няней в квартире одного из домов по Дунайскому проспекту, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

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