Археологический музей планируют создать в Петербурге

В Петербурге появится археологический музей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По поручению президента России Владимира Путина в Петербурге появится археологический музей. Такое решение было принято на заседании Попечительского совета Госмузея истории Петербурга. Его провел в Петропавловской крепости председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

- Символично, что такие события происходят именно в Петропавловской крепости, которая сама является одним из главных символов России, всей ее истории. С помощью таких объектов мы понимаем: кто мы, кто были наши предки, каковы наши идеалы, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Недавно археологи из Петербурга нашли первую древоземляную Петропавловскую крепость, которую заложил Петр Первый в 1703 году. Об этом напомнил губернатор Александр Беглов.

- Археологи находят сооружения и предметы прошлых эпох, в том числе времен Петра Первого, а также поселений, которые существовали до основания города. Их надо сохранять, - отметил градоначальник.