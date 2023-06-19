Фриланс или найм - вот в чем вопрос: Какие плюсы работы на себя

Рассказывает директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Валерий Береснев. Фото: Юлия ДМИТРИЕВА

Кто-то мечтает заняться своим делом и работать на себя. Однако бытует мнение, что это небезопасно. Есть ли социальные гарантии у самозанятых? Как их поддерживает государство? Рассказывает директор Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге Валерий Береснев.

Кому выгодно регистрировать самозанятость?

- В первую очередь это выгодно тем, кто работает на себя и не использует наемный труд. Например, сдает жилье, печет торты, занимается ремонтом квартир, трудится репетитором, дизайнером, сиделкой или создает что-то дома и распространяет через социальные сети. Даже госслужащий может стать самозанятым, если он сдает свою квартиру.

Это максимально комфортный режим ведения предпринимательской деятельности без дополнительной бюрократии - бумажек, деклараций. Профессиональный доход НДФЛ не облагается.

Самозанятость нужна только для оплаты налогов?

- Мы не стремимся позиционировать самозанятость так, чтобы пугать мерами контроля, однако за неуплату налогов придется нести ответственность. Мы продвигаем легитимную деятельность и дело, которым занимаются те, кто выбрал специальный налоговый режим. Для этого нужно скачать всего одно приложение «Мой налог». Регистрация в нем занимает 30 секунд. В дальнейшем все процессы автоматизированы.

Из плюсов ведения бизнеса в статусе самозанятого - это отсутствие обязательных страховых взносов. Например, в Пенсионный фонд можно платить максимально удобно и комфортно соответствующее отчисление.

Какие меры социальной поддержки доступны самозанятым?

- На данный момент ведутся разговоры на уровне Министерства труда и социальной защиты о новой редакции соответствующего закона. Среди важных новелл - внедрение для самозанятых, например нотариусов и адвокатов, права в добровольном порядке заключать договор страхования, платить взносы, получать больничные и декретные выплаты. Если закон примут, то он защитит значительную часть населения и сделает налоговый режим еще более привлекательным.

Ориентировочно с июля 2023 года для самозанятых будут работать новые правила. Сумма страхования может быть определена на усмотрение самого самозанятого в размере двух или трех МРОТ. Право на получение выплаты работники получат не сразу. Необходимо на протяжении полугода осуществлять выплаты, после чего средства будут переводиться в Пенсионный фонд без заполнения документов. Фиксированная сумма будет составлять чуть больше 36 тысяч рублей.

Есть ли ограничения по ведению бизнеса?

- Есть финансовое ограничение для самозанятых - 2,4 миллиона рублей в год, при превышении которого работник должен выбрать другую форму налогового режима. Это либо упрощенная система налогообложения, либо патент, либо общая система налогообложения. Переход можно сделать все в том же приложении.

Уверен, 2,4 миллиона не предел. Всегда есть возможность масштабироваться. Найм персонала дает дополнительные перспективы. Это становится преимуществом для самозанятых работников.

Как изменилось отношение к самозанятости?

- Одна из ключевых задач государства и города - стремиться, чтобы самозанятые становились предпринимателями, малым бизнесом. Это нужно, чтобы они вовлекали трудоспособное население в найм и превращались в ИП и ООО на других системах налогообложения. В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» ставились две цели: увеличение субъектов малого предпринимательства и количество вовлеченного населения. Санкт-Петербург сейчас находится в топ-2 регионов, где их уже реализовали.

Какие меры поддержки реализует государство

- Финансовая поддержка является основной. Государство предоставляет самозанятым льготы и бонусы, субсидии и микрозаймы. Например, после регистрации самозанятый может получить бонус на уплату налогов в размере 10 тысяч рублей. Еще одна важная мера поддержки - получение социального контракта через службу занятости. Физические лица, находящиеся в непростой ситуации, могут инициировать регистрацию самозанятости или ИП и получить на развитие проекта до 350 тысяч рублей, пройдя бесплатное обучение и защитив бизнес-план в региональном центре «Мой бизнес».

Чтобы трудозатраты предпринимателей были минимальными в рамках получения государственной поддержки, в городе функционирует развитая сеть инфраструктуры поддержки бизнеса. В нее входит и Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. Одна из задач нашего фонда - создание благоприятных условий для ведения деятельности самозанятыми гражданами. На сегодняшний момент вся палитра инструментов нам доступна.

Что с цифровизацией бизнеса?

- Уже не первый год через городской акселератор реализуется программа по предоставлению предоплаченных цифровых сервисов для предпринимателей, в том числе самозанятых. 400 самозанятых в этом году благодаря нам абсолютно бесплатно получат доступ к таким сервисам. Это те цифровые инструменты, которые помогают в электронном пространстве продвигать свои объявления и продукцию.

Важно упомянуть и про обучающие мероприятия, в том числе по эффективным продажам. 200 самозанятых будут обучены востребованным профессиям. В основном они будут связаны с маркетингом, таргетом, контекстной рекламой и работой с социальными сетями. Отдельный блок посвящен индустрии красоты - он входит в топ-5 по самозанятости в Петербурге.

Чем ИП отличается от самозанятого?

- Самозанятым быть проще всего. Этот режим не требует дополнительных шагов, специальных знаний, большого документооборота и так далее. Индивидуальным предпринимателем стать сложнее, но у них больше возможностей. В первую очередь это работа на маркетплейсах, возможность найма работников, заработок выше 2,4 миллиона рублей в год и активное участие в государственных закупках. Нужно делать первые шаги к масштабированию, не останавливаться на достигнутых результатах. Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге (центр «Мой бизнес»), всегда готов помочь и ответить на вопросы.

Центр реализации проектов для самозанятых «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге

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