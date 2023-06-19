«В квартире повыбивало стекла»: В Колпино пьяный водитель въехал в жилой дом

Лихач влетел в жилой дом в Колпино. Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 18 июня автолюбитель устроил ДТП в Колпино. Мужчина на скорости въехал в жилой дом 1/2 на набережной Комсомольского канала. ДТП произошло поздним вечером в субботу, 17 июня. За рулем машины был 43-летний мужчина, который не справился с управлением легковушки.

- Сижу я на диване и тут слышу громкий звук тормозного пути и жуткий грохот. Все дымит, все горит… Поняла, что в мой дом врезалась машина. Автомобиль сплющило и перевернуло. Я первая позвонила в 112, попросила, чтобы к моему дому приехала и скорая, и МЧС, - рассказала о злополучном вечере Евгения Иванова.

Машину искорежило, водитель чудом выжил. Фото: СОЦСЕТИ

Спасатели приехали быстро. Около часа пострадавшего вырезали из машины и оказывали ему первую помощь. По словам очевидцев, водитель якобы был сильно пьян и не справился с управлением. 43-летний мужчина получил множество черепно-мозговых травм и разрыв органов. Сейчас он находится в больнице.

- У нашего дома очень опасный перекресток. Мы постоянно слышим резкие звуки торможения. Крутой разворот с трассы нагроможден тремя пешеходными переходами. Вот и этот автомобилист не справился, - поделилась жительница дома.

В причинах аварии еще предстоит разобраться.

- Я ехал домой мимо дома, в котором торчала машина, проезжал тот же путь, что и автомобилист. Вчера вечером не работал светофор перед мостом. Возможно, именно поэтому водитель не соблюдал скоростной режим, - рассказал очевидец аварии Алексей Грызлов.

В результате ДТП искорежился подъезд и водосток.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

На первом этаже разлетевшиеся от удара части машины выбили окна. Хозяева одной из квартир ранее долгое время жили без окон, только на днях установили новые стеклопакеты.

- В этой квартире живут старики. Они редко выходят на связь, на звонки не отвечают. Денег у них мало. Вряд ли управляющая компания дома заменит им окна, а когда придет в себя виновник аварии - непонятно. Окна заклеили пакетами и скотчем. Видимо, соседи опять будут жить без окон, - вдыхает одна из жительниц дома.

ОФИЦИАЛЬНО

Больница №33, в которой находится пострадавший, от комментариев отказалась. По словам очевидцев, водитель жив, прохожие не пострадали. Полицейскими проводится проверка по факту ДТП в городе Колпино

- 17 июня в 22.19 у дома 1/2 по набережной Комсомольского канала в г. Колпино 43-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Лада Гранта», не справился с управлением и совершил наезд на поребрик, после чего въехал в дорожный знак и в жилой дом, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.