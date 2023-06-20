Метро будет работать всю ночь на «Алые паруса» в Петербурге

Общественный транспорт будет работать всю ночь на "Алые паруса" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В предстоящие выходные у выпускников школ состоится самый главный праздник - "Алые паруса". В честь подростков состоится грандиозное шоу в центре Санкт-Петербурга. А чтобы все бывшие школьники после этого смогли нормально и спокойно добраться домой, метро и общественный наземный транспорт будут работать всю ночь с 24 на 25 июня 2023 года. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- В ночь с 24 на 25 июня 2023 года, на время проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса», общественный транспорту будет работать круглосуточно, - сообщили в комитете.

Так, поезда в метро будут курсировать всю ночь, но немного с увеличенным интервалом до 8,5 минут.

Также всю ночь в Петербурге будут работать девять автобусных маршрута № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и два троллейбусных № 23, 46. Они будут курсировать с полуночи до 6 часов утра с интервалом не более получаса.