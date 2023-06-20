Работа общественного транспорта на Алые паруса 2023 в Санкт-Петербурге: будет ли ходить транспорт ночью с 24 на 25 июня

Работа общественного транспорта на Алые паруса 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Алые паруса" - самый главный праздник выпускников. В этот день и всю ночь уже бывшие школьники будут отмечать окончание 11 лет обучения. Праздник пройдет на Дворцовой площади, а после переместится на набережную Невы, по которой пройдет сказочный бриг с Алыми парусами. Чтобы все подростки и остальные гуляющие могли удобно вернуться домой, в городе круглосуточно будет работать общественный транспорт.

Работа общественного транспорта на Алые паруса 2023 в Санкт-Петербурге

В честь "Алых парусов" в Петербурге в ночь с 24 на 25 июня 2023 года продолжит работать метро. Оно будет работать без перебоя, но интервал движения увеличится до 8,5 минут.

Помимо этого будет работать и наземный общественный праздник. Гуляющих будут развозить автобусные маршруты №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и два маршрута троллейбуса №23 и 46. С полуночи до 6 часов утра они будут работать с интервалом не более 30 минут.