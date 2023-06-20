График разводки мостов в Петербурге изменится на время репетиции и проведения праздника «Алые паруса»

График разводки петербургских мостов на генеральную репетицию и праздник выпускников «Алые паруса» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в выходные в ночь с 24 на 25 июня 2023 года состоится главный праздник выпускников "Алые паруса". В честь этого по Неве пройдет бриг с алыми парусами - главный символ праздника. Поэтому график разводки мостов в городе изменится в сам праздник, а также на время репетиции. Об этом рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

- В связи с проведением репетиции праздника выпускников "Алые паруса" в ночь с 23 на 24 июня разводка Троицкого моста состоится в 20:15 часов, наведут переправу в 04:50 часов. Дворцовый мост разведут в 01:20 часов, наведут в 04:55 часов, - рассказали в комитете.

Все остальные посты будут разводить в этот период по обычному графику.

В день проведения праздника с 24 на 25 июня будут разводить только Троицкий мост. Его крылья поднимут еще в 12:10 часов 24 июня, а наведут снова только в 6:00 часов 26 июня. При этом все остальные мосты в ночь праздника разводить не будут.

Указанный график разводки является предварительным. В день проведения мероприятий время разводки мостов может быть изменено.