Продажа алкоголя на Алые паруса 2023 в Санкт-Петербурге: Будет ли введен запрет на продажу спиртного в магазинах

Продажа алкоголя на Алые паруса 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге близится главный праздник выпускников "Алые паруса". В этот день в городе пройдут масштабные и яркие мероприятия в честь окончания школы тысячи подростков. Традиционно, петербуржцев ждет "сухой закон", так как продажа алкоголя на "Алые паруса 2023" в Санкт-Петербурге прекратится. Рассказываем, когда магазины перестанут отпускать спиртные напитки.

Продажа алкоголя на Алые паруса 2023 в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге действует закон, по которому продажа алкогольной продукции в магазинах города запрещена в день проведения "Алых парусов". В 2023 году праздник проходит с 24 на 25 июня. Поэтому розничная продажа спиртного будет полностью прекращена с 22:00 часов 24 июня и до 11:00 часов 25 июня 2023 года.

Запрет распространяется только на магазины. Бары, рестораны и кафе смогут продавать спиртное своим посетителям, разумеется, только с 18-летнего возраста.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 июня в Северной столице будет работать общественный транспорт - метро, автобусы и один маршрут троллейбуса. Поэтому после гуляний горожане легко смогут уехать из центра домой.