По тропам рода Шуваловых и Блока: В Петербурге стартовали бесплатные экскурсии в Юнтоловский заказник и Шуваловский парк

Шуваловский парк. Фото: пресс-служба компании «Главстрой Санкт-Петербург».

В Петербурге наконец настали теплые деньки - самое время выбраться на природу! Особой популярность и любовью у жителей Петербурга пользуется Юнтоловский заказник и Шуваловский парк. С 20 июня 2023 года все желающие могут прийти на бесплатную экскурсию, организованную девелопером «Главстрой Санкт-Петербург», по этим двум природным достопримечательностям.

Юнтоловский заказник признали объектом природной ценности еще в 1990 году, а после особо охраняемой государством территорией. Дело в том, что в этом месте чудесным образом сохранился уголок дикой природы, несмотря на растущий как на дрожжах Петербург. Всего в 10 километрах от мегаполиса в лесной чаще и сейчас можно увидеть более 100 видов птиц и растений, включая краснокнижных. Орнитологические экскурсии в Юнтоловском заказнике познакомят с многообразием пернатых, живущих в Северной столице. Опытные гиды-орнитологи, расскажут о значении птиц в природе и жизни человека, научат их различать визуально и по голосам.

Другой цикл экскурсий с уклоном в историю проходит в Шуваловском парке. Его тенистые аллеи, озера и высокие деревья привлекают жителей со всех ближайших районов. На этих землях селились еще с начала XVI века: на местных склонах строили свои имения шведские помещики задолго до Северной войны.

Участники экскурсии по Шуваловскому парку познакомятся с удивительной историей жемчужины севера Петербурга и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Загадочные и атмосферные уголки парка хранят воспоминания об удивительных историях далекого прошлого, которые связаны с родом Шуваловых, Наполеоном, садовым мастером Эрлером и поэтом Александром Блоком.

Для участия нужно записаться в социальных сетях экорайона «Юнтолово» и жилого комплекса «Северная долина». Просветительских проект существует с 2022 года. За это время в нем приняли участие более 450 человек.