Как возможность слышать подарила здоровое детство

Наталья заметила проблемы со слухом у своего сына, когда ему исполнилось 4 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Для меня в жизни нет ничего важнее моих детей, - рассказывает многодетная мать Наталья Степанова, - поэтому представьте весь мой ужас, когда я заметила, что мой четырехлетний сын Алеша плохо слышит. Бывает, зову его, а он не реагирует. Думала, он так вредничает, но потом вижу, что не понял даже, что его окликали. Садится мультики смотреть - все время норовит громкость на максимум включить. Да и говорил он всегда как-то нескладно и громко, почти кричал.

По словам Натальи, сначала тревогу забила ее мать, бывшая медсестра.

- Бабушка Леши убедила нас провериться у специалиста и спросить, что делать. Ведь уже не за горами школа, где нужно слушать учителя и общаться со сверстниками. Я почитала отзывы в Интернете и решила обратиться в Центр коррекции слуха «ТопФон».

С помощью процедуры аудиометрии сурдолог-оториноларинголог за несколько минут диагностировала у ребенка снижение слуха. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С помощью процедуры аудиометрии сурдолог-оториноларинголог Анастасия Быкова за несколько минут диагностировала у ребенка снижение слуха 2-й степени.

- Услышав заключение, я сначала впала в отчаяние: как помочь ребенку с таким диагнозом? Признать, что у твоего еще совсем маленького сыночка есть проблемы со слухом, - тяжелое испытание. Однако Анастасия Васильевна поддержала нас и заверила, что Алеша сможет жить полной жизнью без каких-либо проблем. Для этого просто нужно подобрать подходящий слуховой аппарат.

Врач посоветовал Натальи специальную детскую модель, которую можно приобрести сразу в Медицинском центре «ТопФон». Благодаря прочному корпусу аппарат сложно случайно сломать или сбить настройки.

Когда мальчик стал носить аппарат, он стал гораздо лучше слышать и легче общаться с другими детьми. Врачи отмечают, что настройки необходимо регулировать, а для этого нужно постоянно проверять у специалиста слух ребенка.

Мальчику подобрали слуховой аппарат сразу в Медицинском центре коррекции слуха «ТопФон». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Чтобы записаться на прием в Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон», обратитесь по адресу: Санкт-Петербург, Малая Морская улица, 19, или позвоните по телефону:

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Возможно наличие противопоказаний. Необходима консультация специалиста.

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