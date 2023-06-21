Петербурженка нашла в лесу гриб-гигант размером с человека

Наталия рассказала spb.kp.ru, что находку засушила для дальнейшего приготовления. Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Ленинградской области нашла в лесу огромнейший гриб-гигант, размером с человека. Наталия Архипова поделилась экзотической находкой в социальных сетях и сразила на повал всех грибников. Трутовик чешуйчатый, не смотря на засуху, достиг размеров ребенка. Женщина воодушевленно поделилась успехами на своей страничке.

- Ощущения, как будто ты собираешь грибы не в Ленинградской области в окрестностях Копорской крепости, а где-то в экзотических жарких странах. В общем, «грибалка» получилось прямо экзотическая и запоминающаяся, - поделилась она в соцсетях.

Жерналисты Spb.kp.ru связались с Наталией, чтобы узнать, что случилось с грибом-гигантом. Как выяснилось, его засушили, чтобы приготовить какое-нибудь интересное блюдо в ближайшее время.

- Трутовик чешуйчатый полностью съедобен. Мы его засушили, а потом что-нибудь приготовим. Из него много блюд можно сделать. Не так давно я из таких же грибов делала перцы фаршированные. Тогда трутовики, правда, были не такого большого размера, - поделилась Наталия.