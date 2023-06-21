Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о грозах с градом и знойной жаре в 30 градусов 22 июня

Гроза и до плюс 30 градусов будет в Петербурге 22 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге неимоверная жара. В четверг, 22 июня 2023 года, температура воздуха по всему городу поднимется до плюс 30 градусов. Такой зной будет стоять всю первую половину дня, после чего на город обрушатся ливни с грозами и градом. Об этом горожан предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Атмосферный фронт пройдет через Санкт-Петербург только вечером, поэтому поступающий очень теплый воздух и солнце значительно повысят температуру на большей части территории. В Санкт-Петербурге завтра ждем плюс 28-30 градусов. У Финского залива, как обычно, будет прохладнее, но вся восточная и южная часть города может прогреться до плюс 30 градусов, - сообщил Колесов.

Во второй половине дня начнутся дожди, переходящие в ливни. Местами пройдут грозы и град. При этом ветер усилится до 15-20 метров в секунду. После того, как атмосферный фронт пройдет через город, температура понизится до 20-23 градусов.