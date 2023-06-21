47 экотроп появится в Ленобласти к 2024 году

Сейчас в Ленобласти уже 40 экотроп. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленобласть опутывает сеть экологических троп: сейчас их в регионе уже 40, а к 2024-му будет 47. И, судя по всему, даже после этого масштабная кампания по созданию живописных и познавательных маршрутов для спокойного и активного отдыха не закончится. На сегодняшний день экотропы - один из драйверов внутреннего туризма в 47-м регионе, а к его опыту по их строительству и оснащению активно присматривается вся Россия.

Крупную ставку на развитие экологического туризма Ленобласть делает уже не первый год. Так, еще в 2019 году местные власти отмечали, что мощнейший природный потенциал 47-го региона используется не в полной мере. Притом что регион во многом уникальный: больше его половины занимают леса, в том числе древние, где растут редкие цветы и травы и бродят звери, а общая протяженность рек и озер, на берегах каждой из которых раскинулся свой собственный уникальный микрокосмос, - более 50 тысяч километров. При этом в том же 2019-м в Ленобласти проходило в общей сложности всего 26 километров экологических троп, а располагались они главным образом на всем известных, а любителями пеших путешествий и вовсе исхоженных вдоль и поперек территориях: в Линдуловской роще, на Токсовских высотах и так далее.

Экотропы - один из драйверов внутреннего туризма в 47-м регионе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако события последующих лет - и главным образом, конечно, мировая пандемия коронавируса, надолго сделавшая невозможными международные поездки, - наглядно показали: у отечественного туриста есть колоссальный интерес к изучению своей страны, в том числе природной ее составляющей. Ленинградская область, как это здесь обычно и происходит, в только-только наметившийся тренд ворвалась стремительно. Сейчас экологический туризм в регионе является одним из глобальных драйверов его развития, а обустройству экотроп, например, у нас учатся специалисты со всей России - от Калининграда до Камчатки.

А начало такой стахановской работе положили еще в 2021 году, когда в регионе одобрили инициированный губернатором Александром Дрозденко проект «Тропа-47». Задачу сформулировали амбициозную: за следующие три года создать в Ленобласти 47 новых экологических маршрутов, причем всех возможных направлений: от пеших до велосипедных, водных и даже беговых.

- Сегодня, с учетом пандемии, в стране резко вырос интерес к внутреннему экологическому и познавательному туризму. Этот перспективный проект - наш ответ на запрос времени, он может серьезно продвинуть регион на туристическом рынке, - отмечал тогда Александр Дрозденко.

Туризм в Ленобласти - экологический. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Пожалуй, одно из главных достоинств проекта (а также то, что выгодно отличает его от многих остальных, в том числе из других регионов) - комплексный подход к реализации. Так, например, все созданные в его рамках экологические тропы одинаково оформляются: там установлены щиты с информацией, опознавательные знаки и указатели маршрутов, выполненные в едином характерном стиле. Специально для этого даже разработали и приняли за стандарт специальное Руководство по маркировке туристских маршрутов и троп на природных территориях Ленинградской области.

Второй очень важный момент - комплексность. На территории региона нет практически ни одной тропы, где нужно было бы просто гулять. Все они так или иначе предоставляют посетителям какой-то свой, уникальный набор активностей. Где-то - как, например, на Раковых озерах - можно заняться выслеживанием редких птиц. Где-то - как на тропе «Еловые холмы» - устроить пикник. Где-то - как в долине реки Рагуша - изучить карстовые пещеры и воронки, поискать окаменелые следы древних кораллов и моллюсков. Добавьте сюда еще развитую туристическую инфраструктуру - все экотропы благоустроены и облагорожены, это не просто «кабаньи тропы» с указателями - и вы получите настоящую сокровищницу для любителей природного туризма, куда можно возвращаться снова и снова, пока все не обойдешь.

В Ленобласти есть масса мест для турпоходов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На то, что каждая экотропа, созданная в рамках регионального проекта, будет представлять собой образцовый пример к комплексному обустройству туристической инфраструктуры, к слову, в свое время обращал внимание и сам губернатор Александр Дрозденко.

- Проект, который мы реализуем, предполагает создание максимально комфортных условий для туристов, - отмечал губернатор. - В его рамках планируется создание на территории экотроп всей возможной инфраструктуры: лавочек, беседок, костровищ, смотровых вышек и обзорных площадок.

ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

Тема экологического туризма - и экологических троп как уже неотъемлемой его составляющей - к слову, стала одной из центральных на прошедшем на днях в Петербурге Международном экономическом форуме - 2023. Подробнее об этом мы рассказывали в другом материале, здесь же коротко упомянем основные составляющие, касающиеся развития в регионе сети экомаршрутов.

Так, на полях ПМЭФ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по продвижению новых экологических проектов между правительством Ленинградской области, Агентством стратегических инициатив и Дирекцией особо охраняемых природных территорий Ленинградской области.

СКАЗАНО!

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

- Я возглавляю рабочую группу Госсовета РФ по развитию экологических троп. Мы прекрасно понимаем, что всплеск взрывного интереса к внутреннему туризму, развитие кластера экотуризма - драйвер для всей отрасли. Это то, что можно сделать быстро, относительно недорого и получить максимальный результат от посетителей, которые получат возможность провести время в гармонии с природой. АСИ - наш основной методолог по разработке нормативной документации в этой сфере, в то время как Ленинградская область готова делиться с регионами богатым практическим опытом, - подчеркнул Александр Дрозденко.