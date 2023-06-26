Как найти подрядчика для строительства частного дома в ипотеку

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Похоже, пресловутый квартирный вопрос в России постепенно перерастает в «домовый»: все больше жителей нашей страны берут ипотеку на строительство собственных домов. Сбер по итогам мая отчитался об очередном рекорде: выдано 8,2 тысячи кредитов на ИЖС на сумму 35,3 миллиарда рублей — это максимум за все время действия программы.

При такой популярности идеи загородного строительства вопрос выбора подрядчика — который, собственно, и возведет вам коттедж, — становится все актуальнее. И не только потому, что от качества его работы зависят будущий комфорт и долговечность дома. Но и потому, что наличие подрядчика открывает доступ к более выгодным программам ипотеки, даже если мы говорим только о льготных вариантах. Судите сами: при строительстве дома своими руками (или с помощью рукастого соседа дяди Васи, или наняв «ноунейм» бригаду в интернете — словом, как угодно, но без подрядчика) можно воспользоваться программой ипотеки с господдержкой, ставка по которой в Сбере начинается от 7,3%.

Оно, конечно, неплохо, но если привлечь подрядчика, то станут доступны и другие льготные виды займов. Например, «Дальневосточная» (а вдруг вы мечтаете о доме на берегу Японского моря) или, что актуальнее для Петербурга, «Семейная ипотека». А у нее ставка заметно ниже: от 5,3% в Сбере. Весомый повод задуматься о подрядчике.

По статистике сервиса недвижимости Домклик от Сбера, Санкт-Петербург и Ленобласть неизменно входят в топ регионов, где чаще всего берут ипотеку на ИЖС. И если вы тоже задумались о своем доме, собираетесь брать для этого ипотеку и понимаете, что собственными силами не справитесь, настало время выбирать подрядчика.

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ГДЕ ИСКАТЬ

Найти строительную компанию — задача несложная. Можно изучить отзывы в интернете, сайты самих подрядчиков или даже посетить тематическую выставку, где представлены образцы домов от разных застройщиков. И, конечно, поспрашивать знакомых и будущих соседей по «загородной жизни».

Но мы ведь ищем не просто бригаду — мы ищем подрядчика, который устроит банк, где мы берем ипотеку по льготной программе. А для этого подрядчик, прежде всего, должен быть аккредитован (проверен) банком. Список таких компаний для Сбера можно найти на сервисе Домклик. Что делать, если вам уже понравилась какая-нибудь строительная фирма, но ее нет в каталоге аккредитованных? Если она отвечает всем требованиям банка, это не компания-однодневка, с хорошей репутацией и опытом работы, аккредитоваться ей не составит труда. Вот здесь есть пошаговая инструкция, как это сделать.

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УСЛУГИ И ЦЕНЫ

Перечень подрядчиков, в том числе и аккредитованных банками, очень большой. Из них нужно выбрать лучшего и самого надежного. Как это сделать?

Прежде всего, определитесь с технологией строительства и ищите компанию, которая на ней специализируется. Условно: если мечтаете о собственном «замке» из дикого камня — не привлекайте строителей, у которых в портфолио только избушки из бревен.

Не соблазняйтесь на заманчивые предложения подрядчиков построить вам дом «под ключ» за 1,5-2 млн руб. В этом случае, чтобы уложиться в обещанную стоимость, компания может просто вынести за скобки часть важных и нужных работ. Например, столько может стоить лишь возведение коробки (без крыши, окон, облицовки фасада и подключения коммуникаций). Ещё вариант — цена отражает только стоимость работ, а материалы нужно покупать отдельно.

В общем и целом, ни одна профессиональная строительная компания не назовет точную стоимость стройки без проекта дома и сметы, напоминают эксперты Домклик. И если у вас чуть ли не с первой встречи потребуют стопроцентную предоплату — это повод поискать другого подрядчика. Кстати, несколько десятков проектов домов от аккредитованных Сбером подрядчиков Санкт-Петербурга можно изучить здесь. Стоимость реализации каждого проекта указана достаточно точно, но все же эти цифры — не догма: окончательно такие вещи определяются только после обсуждения всех нюансов.

Определившись с бюджетом строительства, можно рассчитать конкретные условия кредита — например, с помощью ипотечного калькулятора Домклик. И подать заявку в банк! Обратите внимание: ипотека на ИЖС чаще всего выдается не всей суммой сразу, как при покупке квартиры, а частями — траншами: на покупку участка, на строительство и т. д. Это даже удобно: проценты можно платить только за фактически использованную сумму.

Кстати, с июня 2023 года ипотеку на строительство дома в Сбере можно взять без дополнительного обеспечения. То есть, до тех пор, пока вы не «сдадите в эксплуатацию» свое загородное жилье — залогом по кредиту будет служить сам земельный участок, хотя раньше нужно было искать поручителей или предоставлять в залог другую недвижимость. Подробнее о том, как работает это новшество для разных видов ипотеки и чем это может быть полезно именно вам — читайте здесь.

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ДОГОВОР

К составлению договора с подрядчиком нельзя подходить формально. Важно правильно прописать ответственность сторон: кто и за что отвечает, указать порядок оплаты, сроки строительства, стоимость, порядок приемки готового дома, гарантии.

Если у вас ипотечная стройка и подрядчик аккредитован, то и форма договора подряда тоже должна быть «одобренной» банком. У Сбера, например, такая есть — найти и скачать ее можно на Домклик.

Также вместе с договором составляется подробная смета строительства. Найдите время, чтобы все проверить, разобраться в позициях и ценах, задать вопросы подрядчику. Перед началом работ смету должны утвердить обе стороны — как и любые изменения, которые могут возникнуть по ходу дела.

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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Заключая договор с подрядчиком, нужно обязательно проговорить, кто и как будет контролировать ход и качество работ. Это может быть отдел технического надзора подрядчика, тогда вы должны регулярно получать отчеты, в том числе и при проведении промежуточных этапов работ (котлована, фундамента, «коробки» здания). Можно привлечь и сторонних специалистов. А вот самостоятельно контролировать все нюансы обшивки стен или утепления крыши непрофессионалу очень сложно. Вряд ли человек без опыта в строительстве поймет, насколько качественно выполнены работы, соответствуют ли стройматериалы заявленным в проекте и так далее.

Срок гарантии, которую подрядчик дает на свою работу, должен составлять не менее 5 лет. Именно столько времени по закону дается заказчику на обнаружение недостатков. Меньшие сроки — повод усомниться в качестве строительных работ.

Чтобы построить дом, нужно много времени и сил, даже если лично вам не придется таскать кирпичи или месить раствор. И будет очень обидно, если результат не оправдает ожиданий. Поэтому к выбору строительной компании нужно подходить осознанно. И не бойтесь задавать все волнующие вас вопросы, уточнять информацию и запрашивать дополнительные данные. Надежная и проверенная строительная компания всегда будет с вами на связи.

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