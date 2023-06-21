Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

В Петербурге начал работу XI Международный военно-морской салон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 21 июня 2023 года открылся Международный Военно-морской салон. Мероприятие пройдет в городе Кронштадт по 25 июня. Впервые площадкой проведения салона стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера «Остров Фортов».

Посетить МВМС 2023 все желающие смогут 24 и 25 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Экспозиция предприятий кораблестроительной отрасли соберет более 250 ведущих российских и иностранных участников, которые разместятся в новом выставочном пространстве, включающем в себя современные павильоны, комфортабельные конференц-залы, а также причалы акватории Средней гавани для демонстрации боевых кораблей, катеров и судов, - рассказали организаторы.

Гости МВМС смогут посетить некоторые корабли, пришвартованные в гавани Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этом году перед гостями будут представлены современные корабли, оружие, вооружение, системы боевого управления и многое другое.

По поручению Президента России в Кронштадте реализуется масштабный проект – «Остров фортов». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сегодня Международный военно-морской салон впервые принимает Кронштадт — город воинской славы, военно-морская цитадель Петербурга, святое место для каждого русского моряка. Решением Президента обновленный Кронштадт станет центром сохранения истории ВМФ, - отметил губернатор Александр Беглов.

Также в Кронштадте проводится масштабная комплексная модернизация дорожной и инженерной инфраструктуры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Деятельно более 40 предприятий и организаций Петербурга связана с кораблестроением. Сегодня на верфях города строится 34 военных корабля и 27 гражданских судов.