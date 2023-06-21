Терпеть нельзя: Эксперт рассказал как бороться с хронической болью в спине

Ведущий невролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Хроническая боль в спине – одна из самых распространенных жалоб, с которой пациенты приходят на прием к хирургам и неврологам. Стоит ли терпеть болевой синдром, и какие методы помогут забыть о боли если не навсегда, то надолго? Разбираемся с Кириллом Алмазовым – ведущим неврологом СМ-Клиника в Санкт-Петербурге.

«Перетерплю»: когда геройство во вред

Многие пациенты опасаются принимать лекарства даже тогда, когда боль в спине становится буквально невыносимой. Терпеть болевой синдром – это худшее, что вы можете сделать для своего организма. Проблема здесь не только в ухудшении самочувствия или в том, что с каждым днем вам будет все сложнее двигаться. Все дело в особенностях восприятия болевого синдрома нашим мозгом. Без своевременного лечения острая боль рискует трансформироваться в хроническую. Обычно это происходит, если болевой синдром сохраняется дольше одного месяца. В этом случае простого приема обезболивающих будет уже недостаточно – придется задействовать более «сильные» препараты.

Противовоспалительные препараты: самолечению здесь не место

Стандартом при лечении болей в спине считается комбинация обезболивающих и противовоспалительных нестероидных препаратов. Однако у такой схемы лечения есть как свои плюсы, так и минусы. Противовоспалительные препараты имеют массу побочных эффектов, не лучшим образом влияют на желудочно-кишечный тракт и другие системы организма. Кроме того, они направлены на локальное снятие воспаления, а не на устранение самой причины боли. Чтобы медикаментозная терапия пошла во благо, назначать ее должен врач. Самостоятельно пить таблетки можно лишь, если боль сохраняется непродолжительное время: буквально несколько дней. Дальше уже необходимо обратиться к врачу. Специалист подберет оптимальное сочетание препаратов, рассчитает нужную дозировку и расскажет о схеме приема.

Блокады: развенчиваем мифы

Слово «блокада» многим пациентам внушает едва ли не священный ужас. На самом деле современные блокады имеют мало общего со своими «советскими» предшественницами. Местные инъекции противовоспалительных препаратов позволяют быстро купировать воспаление и болевой синдром. В 80–90% случаев боль отступает уже на следующий день. Кроме того, сегодня блокады можно проводить под дополнительным контролем – с помощью УЗИ или рентгенографического аппарата. С их помощью инъекции становятся даже более эффективными и безопасными, так как врач может точнее координировать свои действия.

Решение о блокаде врач принимает, когда болевой синдром становится сильно выраженным. Вначале задействуют таблетки, обычные уколы и капельницы. Блокаду обычно предлагают в последнюю очередь, но при желании ее можно выполнить и раньше.

Операция: не для всех, и не всегда

Вопреки распространенному мнению операция при хронической боли в спине требуется далеко не всегда. Например, если у вас остеохондроз – в хирургическом вмешательстве вообще не будет никакого смысла. Ведь остеохондроз сам по себе даже не является заболеванием: это естественный процесс старения организма. Да и при более серьезных диагнозах унять боль и снять воспаление вполне можно с помощью консервативной терапии: лекарств или блокады. Рекомендовать операцию может только невролог – и только на основании серьезных патологий, подтвержденных диагностикой. В этом случае пациента обычно перенаправляют к нейрохирургу. Чаще всего оперативные вмешательства выполняют при грыжах межпозвоночных дисков, опухолях и гемангиоме позвоночника – доброкачественном новообразовании сосудов. Если лечащий врач рекомендует хирургическое вмешательство, бояться и паниковать не стоит. Сегодня операции выполняют по стандартам современных технологий. Вместо больших травматичных разрезов все манипуляции хирурги проводят через небольшие проколы и микро-разрезы. А для дополнительного контроля применяют специализированное оборудование, например, рентгенографический комплекс С-Дуга.

Можно ли навсегда избавиться от боли в спине?

Полностью вылечить хроническую боль в спине невозможно, однако при помощи современных методов лечения можно значительно продлить периоды ремиссии. Здесь многое зависит и от самого пациента. Минимизировать риски новых обострений поможет соблюдение рекомендаций невролога. Важно поддерживать должный уровень физической активности, делать зарядку, периодически проходить курсы массажа или физиотерапии.

Пройти обследование и консультацию врача по поводу боли в спине можно в СМ-Клиника.

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