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ЗДОРОВЬЕ22 июня 2023 5:15

Ученые из Петербурга создали лекарство от онкологии из стрептококков

Бактерии могут бороться со злокачественными опухолями
Анастасия НУРАДИЛОВА
Живые бактерии могут воздействовать на злокачественные опухоли.

Живые бактерии могут воздействовать на злокачественные опухоли.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском Институте экспериментальной медицины исследуют лекарство от онкологии на основе стрептококков. По словам специалистов, живые бактерии могут воздействовать на злокачественные опухоли. Об этом сообщили в пресс-службе института.

- Мы нашли несколько штаммов, которые способны подавлять и убивать злокачественные новообразования. И провели контрольное исследование в отношении нормальных клеток человека, и показали, что онколитические штаммы совершенно безопасны для здоровых тканей, - говорится в сообщении.

Подавление опухолевого роста бактериями по всему миру изучается достаточно давно. В 1883 году американский врач Уильям Коли заметил, что один из его пациентов полностью вылечился от неоперабельной саркомы, когда переболел стрептококковой инфекцией.

- Успех клинического применения бактерий в терапии опухолей зависит от многих факторов, таких как доступность опухоли, ее состояние, ее тип и других. В дальнейшем можно конструировать онколитические бактерии с повышенной экспрессией этих факторов, - добавили ученые.

Новости медицины и здоровья Санкт-Петербурга, Ленинградской области