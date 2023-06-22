Ученые из Петербурга создали лекарство от онкологии из стрептококков

Живые бактерии могут воздействовать на злокачественные опухоли. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском Институте экспериментальной медицины исследуют лекарство от онкологии на основе стрептококков. По словам специалистов, живые бактерии могут воздействовать на злокачественные опухоли. Об этом сообщили в пресс-службе института.

- Мы нашли несколько штаммов, которые способны подавлять и убивать злокачественные новообразования. И провели контрольное исследование в отношении нормальных клеток человека, и показали, что онколитические штаммы совершенно безопасны для здоровых тканей, - говорится в сообщении.

Подавление опухолевого роста бактериями по всему миру изучается достаточно давно. В 1883 году американский врач Уильям Коли заметил, что один из его пациентов полностью вылечился от неоперабельной саркомы, когда переболел стрептококковой инфекцией.

- Успех клинического применения бактерий в терапии опухолей зависит от многих факторов, таких как доступность опухоли, ее состояние, ее тип и других. В дальнейшем можно конструировать онколитические бактерии с повышенной экспрессией этих факторов, - добавили ученые.