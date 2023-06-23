«По двум предметам я набрала по 100 баллов»: Выпускница из Петербурга рассказала, сколько денег потратила ее семья для подготовки к ЕГЭ

Выпускница из Петербурга набрала 200 баллов по двум ЕГЭ. Фото: предоставлено "КП"

«НЕ УВЕРЕНА, ЧТО ПРОЙДУ НА БЮДЖЕТ»

Выпускница из Петербурга Полина Червоткина написала ЕГЭ по русскому языку и по обществознанию на 100 баллов. Юная девушка окончила лицей №150 в Петербурге с золотой медалью, училась в физико-математическом классе:

- Петербург я люблю больше, чем Москву, поэтому хочу остаться в родном городе. Мечтаю бесплатно учиться в СПбГУ на менеджера или социолога, а работать в сфере искусства и современных технологий. ЕГЭ по русскому языку и по обществознанию я написала на 100 баллов каждый, а вот профильная математика у меня написана хуже всех в классе – всего на 70 баллов, а рассчитывала минимум на 80. Теперь не уверена, что пройду на бюджет. Наверное, я все-таки гуманитарий, а не технарь. Жалею, что не участвовала в олимпиадах. Буду узнавать о возможности «целевого» обучения.

Школьница проходила курс интенсивной подготовки, чтобы успешно сдать экзамены. Фото: предоставлено "КП"

Семья Полины не рассматривает вариант с платным обучением – у девушки умер папа, а мама работает бухгалтером и воспитывает дочку одна. Полина занималась каждый день, успевая совмещать учебу, занятия в спортзале и встречи с друзьями.

- Моя мама перед экзаменом сказала мне, что я умничка, что она в меня верит и все будет хорошо. По совету мамы я легла спать пораньше. Перед экзаменом не нервничала, а вот волноваться начала позже – много думала о решенных заданиях, анализировала, где могла допустить ошибку, - вспоминает петербурженка.

Полина Червоткина мечтает покататься на главном фрегате с алыми парусами во время празднования бала выпускников. Она уже купила с мамой платье мечты и с нетерпением ждет предстоящего праздника.

Полина с подругой Аполлинарией, которая тоже сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Фото: предоставлено "КП"

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Полина дополнительно занималась в онлайн-школе, к репетитору не обращалась.

- Мы в школе повторяли правила, но особого результата не было, поэтому я решила заниматься самостоятельно и в Интернет-школе по подготовке к экзаменам, - рассказала выпускница.

1 месяц занятий в онлайн-школе обходился семье девушки в 3 тысячи рублей.

9 месяцев учебы вышло 18 тысяч рублей за один предмет.

Полина покупала перед экзаменом курс интенсивной подготовки, чтобы еще раз вспомнить все правила, изученные в школе за 11 лет. Он стоил 2,5 тысяч рублей.

Не обошлось и без книжек. Одно учебное пособие в среднем обходится в 500 рублей. У Полины их было два. Итого она заплатила 21 тысячу рублей за подготовку к ЕГЭ по русскому языку, за три предмета – 64 тысячи рублей в год.

- Важно учесть, что у меня итак был хороший уровень подготовки. Родители у меня технического склада ума, а учителя говорят, что у меня врожденная грамотность: я интуитивно чувствую, как пишется слово, правильно расставляю запятые, - объясняет Полина Червоткина, добавляя, что другим школьником может понадобиться больше времени, сил и денег.

ОФИЦИАЛЬНО

В 2023 году ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 141 человек, что на 37,5% меньше, чем в прошлом.

ЕГЭ по обществознанию в Петербурге сдавали 10282 человека. Средний балл в северной столице составил 61,6 – больше среднее балла по России. Максимальные 100 баллов в нашем городе получили 18 человек.